崔永元微博遭禁言是怎么回事？崔永元微博遭禁言真相揭秘

崔永元因为曝光了阴阳合同成为了话题人物，受了不少网友的关注，最近有传闻称崔永元微博遭禁言了，那么这是怎么回事呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

崔永元微博遭禁言真相揭秘：

崔永元阴阳合同相关微博

崔永元被禁言其实是大家的误解，因为大家看不到关于他的新闻了，就误以为崔永元微博被禁言了。但其实在前两天崔永元还发了相关的新闻，毕竟阴阳合同现在已经有有关部门进行调查了。崔永元能爆料的都已经爆出来了，大家刚开始的新鲜劲儿也都过去了，关注的人少了，关注的媒体自然也就会变少。

崔永元食品问题相关微博

崔永元还是基本上保持着每天更博的习惯，除了有关于阴阳合同，这段时间最多的应该是关于食品安全这一块。而且崔永元在此之前一直都是致力于食品安全这方面的，所以小伙伴们不要再说崔永元被禁言了。如果大家想要了解崔永元的最新情况，最新动态，可以直接去关注他的微博。

崔永元照片

崔永元真的是一个特别有勇气的人，敢和娱乐圈叫板，将自己的安危置之度外。也希望有关部门不要辜负了崔永元的这种付出，能够彻查娱乐圈的歪风，重惩那些违法的人。自他从央视辞职以来，一直做的就是和老百姓生活息息相关的正义之事，关系老百姓吃的东西是否是健康的。崔永元的行为，值得每一位中国的老百姓为他点赞。