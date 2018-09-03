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刘强东性侵大学生罪名被坐实 刘强东身穿囚服被捕照片分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:55:15| 编辑：沐兮

据美国《纽约时报》、美联社等 2 日报道，美国明尼苏达州亨内平县警长办公室的监狱名单显示，中国亿万富翁、京东创始人刘强东被证实涉嫌性犯罪行为被捕。

9 月 2 日，纽约时报、美联社、路透社等多家外媒相继报道了京东集团创始人刘强东在美国明尼苏达州涉嫌性侵的案件，并曝光监狱名单和拘留照。

刘强东性侵大学生疑坐实，刘强东身穿囚服一脸狼狈被捕照片曝光

▲路透社报道截图

根据警方记录提供的信息，刘强东 8 月 31 日晚间被明尼阿波利斯警方拘留，并于 9 月 1 日下午获释。监狱记录没有提供所谓事件的细节。

刘强东性侵大学生疑坐实，刘强东身穿囚服一脸狼狈被捕照片曝光
刘强东性侵大学生疑坐实，刘强东身穿囚服一脸狼狈被捕照片曝光

当地时间周日，明尼苏达州警方发言人艾尔德 ( John Elder ) 说，他无法提供任何细节，因为调查结果被认为是积极的。他拒绝透露刘某在明尼苏达州被捕的地点和被控的具体行为。

刘强东性侵大学生疑坐实，刘强东身穿囚服一脸狼狈被捕照片曝光

▲美联社报道中提供的拘留照

北京时间 2 日下午，京东在微博上发声明称，" 刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为，他将按照原计划继续其行程。我们将针对不实报道或造谣行为釆取必要的法律行动。"

刘强东性侵大学生疑坐实，刘强东身穿囚服一脸狼狈被捕照片曝光

京东发布上述辟谣声明后，《纽约时报》宣称联系了京东公司发言人，询问刘强东何时会返回中国，对方表示并不掌握相关消息。

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