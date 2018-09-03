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刘强东0美元保释是怎么回事？被害人请律师的原因是什么？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:51:34| 编辑：沐兮

美国明尼苏达州监狱信息显示，当地时间8月31日，明尼苏达州明尼阿波利斯市警方逮捕了京东(31.3, 0.30, 0.97%)董事局主席刘强东，控诉罪名为性侵犯罪(criminal sexual conduct)。16个小时后，他被保释出狱，状态为“释放等待控告”(released pending complaint)。

刘强东为何0美元被保释 网传的被害人为什么请律师？

律师解读为何刘强东的保金为何为0美元

京东方面称，目前警方调查未发现刘强东有不当行为。那么，刘强东的保金为何为0美元呢?为此，第一财经记者独家专访了明尼苏达州资深刑事律师泓发律师事务所周东发律师。

不存在保释金一说

周东发告诉第一财经记者，明尼苏达州要求拘留不能超过36小时。由于刘强东是在“等待控告”，也就是说，他现在没有“控告”在身，是一个自由人，根本不存在保释金一说。保释金只针对受到指控的人。

“我没有看到证实的文件，所以不能确定真实的情况，但是，一般‘释放等待控告’意味着，警方目前尚未确定他们掌握的事实是否构成指控。”周东发说：“就这类案件来说，如果发生在两人在一个房间独处，那么控方(检察官)绝对会起诉，但是如果是在公共的场合，或有多人的场合，警方可能会觉得信息不足。”

“我没有看到证实的文件，所以不能确定真实的情况，但是，一般‘释放等待控告’意味着，警方目前尚未确定他们掌握的事实是否构成指控。”周东发说：“就这类案件来说，如果发生在两人在一个房间独处，那么控方(检察官)绝对会起诉，但是如果是在公共的场合，或有多人的场合，警方可能会觉得信息不足。”

周东发表示，明尼苏达州的法律较为特别，不像其他州将性侵明确区分成强奸还是性骚扰，明尼苏达的性侵犯罪(criminal sexual conduct)实际上分为五级，最高级一级为使用武力威胁对方发生性关系，最低级别五级可能只是语言不恰当、轻度肢体接触等等。其中，四到五级大多就是在衣服内外碰一下。四级多发于按摩、服务场所。一般正常情况下都是五级。

“如果美国警方根据 所收集的信息，能够确认指控在一到三级的话，就绝对不会出现0美元保释的情况，只有指控级别较轻，才会允许0美元保释。”周东发说，“而刘强东的情况可能不属于以上任何一种。因为警方还可能无法确定是否需要指控，这样的情况，一般都会释放。 并且可以不带任何条件，也就是说，刘强东可以去任何地方，没有进出美国的限制。”

另外，周东发还表示，如果确实涉嫌性侵的话，刘强东将面临公诉，需要等明尼苏达州检察院那边出具正式的控告，之后才会发逮捕令。

被害人为什么要请律师

对于网传的被害人已申请律师一事，周东发告诉第一财经记者，1日深夜，他的确接到电话，希望他成为受害人的律师。

“他们希望我立刻赶过去，但是当时太晚了，我就拒绝了。” 周东发笑着说：“我很容易被找到的。因为当地能够讲中文的性侵律师凤毛麟角。”

周东发说，一般来讲，性侵犯案件最高可能被判三十年，最低可能不超过一年。其实，受害者在进行刑事诉讼的时候是不用请律师的，因为会由控方提供。

“一般请律师是希望在刑事案件审理出结果后，获得民事的赔偿。刑事的赔偿非常低，可能是一千元到五千之间，但民事的赔偿就没有上限，可以非常高，例如，受害人可以称，自己名誉受损，影响就业等等。”周东发说。

周东发还指出，警方起诉后，案件还会再改变，这是一个流动的过程。明尼苏达州的性侵案件受理一般非常快，在一个月内有足够的证据就会起诉。如果案件调查超过6个月，就不会再起诉了。

“另外，性侵案件非常容易成立，因为它们不需要被告来证实的。只要受害人自己的陈诉就足够了，”周东发说道。按照他的经验，各大报纸最初报道出刑事案件的内容往往和最后浮出水面的案件会很不一样，所以还有待更多的信息来做出判断，但多年来，性侵案件都会让被告受到一定的处罚。

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