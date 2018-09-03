蒋娉婷是谁？蒋娉婷个人资料背景曝光

最近不少小伙伴都在问nico蒋娉婷是谁？蒋娉婷有什么来头？蒋娉婷的家庭背景怎么样？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

nico蒋娉婷是谁个人资料背景起底

根据蒋娉婷个人资料显示，她是1988年出生的，平时喜爱健身瑜伽和人体艺术，身材让人看了十分艳羡，蒋聘婷是重庆人，在微博上貌似也很火，参加过重庆小姐选美，获得最佳才艺奖，现居新加坡。

姓名：蒋娉婷

蒋娉婷微博：(nico蒋娉婷)点击进入

生日：1988年12月15日

身高：166厘米

兴趣爱好：瑜伽达人、人体艺术

据网友晒出的照片来看，她身材丰满，与长相清纯甜美的章泽天相比完全是两种类型。据悉，这个妹子名叫蒋娉婷是重庆人，参加过重庆小姐选美，获得最佳才艺奖，现居新加坡。微博名为nico蒋娉婷，并且在抖音上也有着数十万的粉丝。还曾被选入世界杯足球宝贝。

她平时喜欢到健身房运动，也是一名瑜珈达人，从她的IG看起来，生活相当多采多姿，身分也非常多元，还曾经参加戏剧演出，常常出游分享生活。

蒋娉婷真人照片个人资料

网上资料显示美女叫蒋娉婷，30岁，重庆妹子，身高166，胸围36E，章泽天和蒋娉婷相比，你喜欢哪个?