心动的信号向天歌是做什么的？心动的信号向天歌个人资料介绍

《心动的信号》是一个综艺节目，最近不少小伙伴都在追，那么心动的信号向天歌是做什么的呢？下面就跟着91手游网小编来看看相关资讯吧！

心动的信号向天歌是做什么的？

心动的信号节目新颖

8月26日播出的《心动的信号》节目，吸引了很多人的观看;首先该节目是一档恋爱观察真人秀，有六位心动观察嘉宾，尽管这些男男女女都是未结婚的单身艺人，但不妨碍看恋爱的热闹!

另一方面该节目的参与嘉宾是素人，不是明星艺人，是完全单身的人来到心动小屋体验恋爱的甜蜜，所以这些素人有什么背景资料令人好奇!而第一期节目第一位出场的素人嘉宾是向天歌，这个名字在“鹅鹅鹅曲项向天歌”中，就很好记住了!关键是这位女生很有礼貌，穿着可以看出来身份不俗;有人猜测向天歌的职业是白领，但现在还没有揭晓暂时不知道!

心动的信号向天歌背景资料

姓名:向天歌

昵称：卤鹅干锅鹅

所在地：四川 成都

性别：女

性取向：异性恋

生日：1993年4月21日

星座：金牛座

简介：麻辣鹅头

注册时间：2010-07-10

向天歌

教育信息：Columbia University (2016年)

Teachers College Purdue University (2011年)

Human science

但1993年出生的向天歌，是哥大的研究生，金牛座的她很温柔，尤其是一下车看到她的服装都很很品牌，但低调不张扬!尤其是第一期节目向天歌和奥斯卡之间互动满满，而向天歌也是唯一一个记住了奥斯卡中文姓名的女生，可以说两人眼神还有语言沟通上面比较有戏!