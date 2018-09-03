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心动的信号胡金铭是做什么的？心动的信号胡金铭个人资料分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:39:45| 编辑：沐兮

相信最近不少小伙伴都看过《心动的信号》这个综艺节目了吧，心动的信号是最近播出的一档素人恋爱节目，那么心动的信号胡金铭是做什么的呢？不少网友都在问，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

心动的信号胡金铭是做什么的？

《心动的信号》胡金铭是谁 原来这个可爱的小仙女是英语老师！

据悉，胡金铭是1994年3月18日出生的，目前是一位英语老师，主要是教小朋友的。胡金铭一出场就觉得她好可爱，后面看到她和其他素人的交谈也很自然，这种有亲和力的女孩最适合教小朋友了。

目前网上关于胡金铭的资料实在太少了，她应该和向天歌一样是纯素人。不过，第三位出场的女生李君婕是签约艺人。

《心动的信号》胡金铭是谁 原来这个可爱的小仙女是英语老师！

胡金铭的微博ID是没办法就是很努力的黛安娜，简介是吸猫的的英文老师拒绝闲聊。小编翻了翻她的微博，大多关于一些学习的，可以看出来是一个充满正能量的女孩。

胡金铭微博第一条就写了一大段话感谢网友对她的喜爱，确实，很多人看完第一期节目都对她有好感。胡金铭给人感觉就是甜美可爱，她偶尔会做出一些可爱的动作，有些观众看来会觉得有点装，但是小编觉得她很自然。

《心动的信号》胡金铭是谁 原来这个可爱的小仙女是英语老师！

朱亚文问杨超越，如果胡金铭和向天歌会选谁做朋友，杨超越表示自己会选择胡金铭，因为她很亲切。可见，胡金铭的性格确实很讨人喜欢。

不过，三个女生的颜值都挺高的，最重要不是整容脸，看起来很自然。除此以外，三个女生的形象都很鲜明，向天歌温柔贤惠，胡金铭甜美可爱，李君婕率真豪爽。

《心动的信号》胡金铭是谁 原来这个可爱的小仙女是英语老师！

三位男生的颜值比女生好像要低一点，但至少看起来干净自然，这样反而比较好，如果是韩式风格的帅哥，感觉太假了。

一开始，胡金铭应该是喜欢刘泽煊，不过在准备晚餐的过程中，刘泽煊的表现实在太尴尬了，导致胡金铭很不开心。

《心动的信号》胡金铭是谁 原来这个可爱的小仙女是英语老师！

后来，周游一直讨好胡金铭，胡金铭好像也对他有好感了，所以在第一期节目后，胡金铭选择给周游发送短信。

看完这篇文章有何感受？

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