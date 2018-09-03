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美岐宣仪缺席宇宙少女回归怎么回事 孟美岐吴宣仪程潇缺席事件一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:38:42| 编辑：火红橘子

孟美岐、吴宣仪回归火箭少女101后，那么美岐宣仪缺席宇宙少女回归怎么回事？今天91小编就给大家带来了孟美岐吴宣仪程潇缺席事件一览，一起来看看吧！

9月3日，宇宙少女方面表示，组合将于9月19日发行回归新专辑，并公开回归预告照。经纪公司也宣布：“成员孟美岐、吴宣仪目前正在以火箭少女101活动，程潇也忙于原定行程，因此此次将不参加组合活动，也希望等待13人完整体回归的粉丝们给予谅解”。

两团并行的说法不攻自破，孟美岐、吴宣仪倒是可以踹口气，无需两国奔波，压力减轻。

程潇呢，是因为要进组拍戏，很早就定下的，无法更改。

网友们对此消息颇有争议，认为是乐华占尽了便宜。

夏虫不可语冰o3：所以就是想让鹅厂的两个和爱奇艺的那个操作是一样的，搞所谓的乐华line。

_丁萌萌：所以终极目的不是为了会南韩并行，而是为了自己搞中国line赚钱吧，鹅跟船都被耍了吧。

高景灝：公司博弈，受伤的总是艺人。

天真天真你在哪里：公司骚操作，请各位对小姐姐本人手下留情。

还有网友们至今也搞不懂，为什么要跑回中国发展，你一言我一语讨论得相当激烈。

总之，孟美岐、吴宣仪终于有了消停日子。选择回国发展也不错的，与其在韩国抠脚，不如回家做凤凰。

看完这篇文章有何感受？

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