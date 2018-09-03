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抖音莉哥为什么叫莉千四 抖音莉哥莉千四是什么梗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:33:35| 编辑：火红橘子

凭借一首《让我做你的眼睛》歌曲走红网络莉哥，最近又摊上事了，那么抖音莉哥为什么叫莉千四？抖音莉哥莉千四是什么梗？一起来看看吧！

莉哥为什么叫莉千四原来莉哥自走红以后很少在抖音上唱歌，只是发一些卖萌视频。果不其然，人红是非多啊!如今网曝莉哥竟然在快手只直播时“明码标价”加微信要1400元，还自认为这个价格不贵。莉哥问人要钱也这么理直气壮的，真不知道她怎么想的。

如此的公开捞金，还是有很多土豪买账，礼物分分钟的刷屏，毕竟莉哥现在粉丝千千万，其中没有几万个百万富翁。但是对于普通人来说，1400元块钱，半个月工资钱，莉哥这个微信估计也有自己的团队，团队性的刷礼物!

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这个消息一经曝出，莉哥的粉丝在不足一小时的时间内掉了100多万，更有网友站出来爆料说曾经莉哥更是要价三万元的天价加微信，更是在节目中说自己就算是加了微信也不会回复的。不过这个东西很正常啊，主播这个行业就是靠这个赚钱，你情我愿而已。

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网友们怎么看待这个事

对于莉哥的这个种明码标价加微信，网友们纷纷表示：

“这就是典型膨胀的代表，真搞的自己跟明星似的，况且明星也不收钱，给点阳光就灿烂。”

“她背后有抖音维护她，现在好多关于她说那句话的视频都被官方删除了。”

“之前还唱歌的，自从线下唱了几次被说难听后就再也没唱了，我也是醉了。”

“没有人管一管?没有人整顿整顿?社会不良风气都是这些天天喊着“正能量”的网红带来的。水能载舟亦能覆舟。”

“可笑1400帮助穷人慈善，也不会给你，我也不认识你，也不想加你，没粉丝你什么也不是，让她见证粉丝的强大力量，她已经带坏了青少年的价值观。”

“拜金风气实在不可取。”

“你们就偷笑吧，原来是莉三万，现在只要1400了，这是优惠大酬宾啊!!!血赚好吧”

这件事情既然本人没有承认，大家就不要把这件事盖棺而论了，一切还是要等到官宣为准吧。

抖音莉哥为什么叫莉千四 莉千四是什么梗

莉千万是什么梗要说今年最火的女网红，抖音莉哥肯定是数得上的，一曲《让我做你的眼睛》迅速走红，粉丝已经达到了4400多万。

然而她现在却摊上事了，是什么事呢?

我们看到在抖音莉哥的评论区底下，全部都是刷屏1400，这是为什么呢?为什么网友们会如此愤慨，要取关莉哥并且要1400刷屏呢?

原来莉哥在直播的时候直言：既然想加我微信，那1400是事么?肯定不是事，你说我1400微信贵么?不贵吧?

看完这篇文章有何感受？

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