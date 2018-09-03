等到烟暖雨收什么时候更新 等到烟暖雨收周几更新

电视剧《等到烟暖雨收》已经开播，感人的剧情吸引了很多人，那么等到烟暖雨收什么时候更新？等到烟暖雨收周几更新？一起来看看吧！

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《等到烟暖雨收》2018年9月3日在爱奇艺播出。

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爱奇艺 每周一周二中午12点更新，一天更新一集，会员抢先看全集。

该剧讲述了易落(何蓝逗饰)、初澈(冯荔军饰)师徒二人之间缠绵悱恻的爱情故事，以女主角的情感与复仇为主线，将权谋元素巧妙的融合进易落、初澈师徒二人高甜宠溺的故事当中。演员冯荔军、何蓝逗在接受媒体采访时纷纷透露两人在剧中的感情线非常丰富，同时也很期待与对方的合作。

此次《等到烟暖雨收》将是一部“清新古风”的青春古装言情剧，除了采用新生代人气演员来演绎高甜宠溺的恋情之外，还会有权谋化的故事展开。至于制作方面，不但演员阵容年轻化，在服装造型、美术场景方面也将打造清新古风效果，以灵动飘逸代替华丽厚重，以清亮明艳的服化场景来打动观众。

等到烟暖雨收一共多少集《等到烟暖雨收》这部网络剧一共40集，2018年9月3日起在爱奇艺播出，每周一、周二各更新一集，会员抢先看全集!

《等到烟暖雨收》以女主角的情感与复仇为主线，将权谋元素巧妙的融合进易落、初澈师徒二人高甜宠溺的故事当中。

邀来导演麦田执导，陈小桃担任编剧，90后演员何蓝逗及冯荔军领衔出演，章煜奇、刘泽庭、余籽璇、吴恒、姚书豪、丁翔南、卫延侃、郑拓疆、桑娜等众多演员倾情加盟。

主演们在采访中坦言，为剧做了不少准备。冯荔军表示：“前期的准备一定是要做得很充分，包括对剧本的了解，所以我们有去看小说，尽自己所有的精力去给这个角色这部剧打下基础。

何蓝逗则透露自己在剧中有不少哭戏，面临不小的挑战，“虽然我挺擅长演哭戏，但是几天就十几二十场地拍，毕竟不是自来水嘛，生理上会有一些问题和考验，所以我就还是会有一点如临大敌。”