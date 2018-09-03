杨超越朱亚文综艺节目是什么 心动的信号杨超越是哪期

最近杨超越和朱亚文这对cp火了，俩人还有cp名叫钢叉组合，那么杨超越朱亚文综艺节目是什么？心动的信号杨超越是哪期？一起来看看吧！

杨超越朱亚文综艺节目是什么杨超越朱亚文一起上的节目叫心动的信号，钢叉组合正式上线，日常互怼也是真香了，“只要和朱亚文老师不一样，你一定是对的! ”感谢锦鲤女神杨超越给大家照亮了站CP的道路～

昨天杨超越参加的一档真人秀节目播出了，叫《心动的信号》。听起来是谈恋爱的节目嘛，难道腾讯搞事情?

确实是爱情类节目，不过谈恋爱的不是明星们。节目请来六位素人，三男三女住在心动小屋。有如下一些规则，摄像机会对小屋里发生的一切进行全程录制。

明星们是心动侦探观看素人们的表现，探讨谁和谁来电。

立马燃起了八卦之心，看别人恋爱好像比自己上更有意思呢。

这六位侦探是朱亚文、张雨绮、姜思达、官鸿、杨超越与心理学专家姜振宇。火箭少女101里只有杨超越一人参加了哦，她果然是腾讯的亲闺女。

心动的信号杨超越是哪期杨超越出现在第一期。

节目以“信号小屋”中8位素人单身男女日常相处的生活细节和情感走向为主体，通过嘉宾们的观察进行推理分析和心动连线，表现4对都市男女的真实情感发生和交往状态，给予当下青年更多恋爱细节和社交启示。

综艺《心动的信号》的节目嘉宾阵容非常强大，除了火箭少女101杨超越，还有演员朱亚文和张雨绮、《奇葩说》辩手姜思达、心理专家姜振宇、还有最近热播剧《流星花园》中的饰演花泽类的官鸿，有没有很期待呢?

《心动的信号》是引进韩国综艺《Heart Signal 》(又名心脏信号)的版权，这档节目在豆瓣的评分，第一季7.6分、第二季7.8分，对于综艺来说挺高的了。