刘强东性侵对象是谁？刘强东性侵女大学生身份曝光

近日刘强东被指控性侵的新闻传的沸沸扬扬，那么这到底是怎么回事呢？刘强东疑似被指控性侵对象是谁呢？叫什么呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

蒋娉婷是谁

根据蒋娉婷个人资料显示，她是1988年出生的，平时喜爱健身瑜伽和人体艺术，身材让人看了十分艳羡，蒋聘婷是重庆人，在微博上貌似也很火，参加过重庆小姐选美，获得最佳才艺奖，现居新加坡。

在9月2日的下午，刘强东性侵被捕一事在网络上闹得沸沸扬扬，虽然说京东方已经第一时间发文回应此事，表示这是不实消息，但是因为王思聪的插足，导致这件事无异于火上浇油。在这之后，《纽约时报》和《华尔街日报》等主流媒体的报道，似乎都认定了刘强东似乎因为涉嫌性侵被捕一事。

一时之间，刘强东和章泽天都被推倒了风口浪尖，虽然说如此，但看热闹的网友们似乎永远都不嫌事大，在9月2日晚，就有网友疑似扒出了刘强东涉嫌性侵一事的女主照片。

据网友晒出的照片来看，这位疑似刘强东性侵一案的女主角身材丰满，与长相清纯甜美的奶茶妹妹章泽天相比完全是两种类型。据悉，这个妹子名叫蒋娉婷是重庆人，参加过重庆小姐选美，获得最佳才艺奖，现居新加坡。微博名为nico蒋娉婷，并且在抖音上也有着数十万的粉丝。还曾被选入世界杯足球宝贝。

她平时喜欢到健身房运动，也是一名瑜珈达人，从她的IG看起来，生活相当多采多姿，身分也非常多元，还曾经参加戏剧演出，常常出游分享生活。

虽然说蒋娉婷身材火辣并且长得也不差，但是若是仔细想想的话，其实是蒋娉婷的可能性不大，因为她不像是一个女大学生，刘强东涉嫌性侵被捕一案的女主是一个女大学生，并且也没有证据能够证明，蒋娉婷还在读书。而之所以会有人说是蒋娉婷，有网友爆料称是因为蒋娉婷本人想故意蹭热度，想趁机火一把，当一个网红。

明尼苏达州亨内平郡警署向记者证实，刘强东被拘捕后被保释，保释原因与被捕时间有关。该警署还提供了刘强东被捕照片。警方称，目前此案件仍在调查中，还没有人正式提起起诉。

昨日京东对外声明称“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

但负责调查该案件的明尼苏达州明尼阿波利斯市警方发言人John Elder对某媒体称，该案件目前正处于调查中，自己对当事人对外称的声明结果--“经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”并不知情。