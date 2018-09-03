91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

刘强东性侵对象是谁？刘强东性侵女大学生身份曝光

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:27:46| 编辑：沐兮

近日刘强东被指控性侵的新闻传的沸沸扬扬，那么这到底是怎么回事呢？刘强东疑似被指控性侵对象是谁呢？叫什么呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

蒋娉婷是谁

根据蒋娉婷个人资料显示，她是1988年出生的，平时喜爱健身瑜伽和人体艺术，身材让人看了十分艳羡，蒋聘婷是重庆人，在微博上貌似也很火，参加过重庆小姐选美，获得最佳才艺奖，现居新加坡。

在9月2日的下午，刘强东性侵被捕一事在网络上闹得沸沸扬扬，虽然说京东方已经第一时间发文回应此事，表示这是不实消息，但是因为王思聪的插足，导致这件事无异于火上浇油。在这之后，《纽约时报》和《华尔街日报》等主流媒体的报道，似乎都认定了刘强东似乎因为涉嫌性侵被捕一事。

蒋娉婷是谁 蒋娉婷真人照片个人资料

一时之间，刘强东和章泽天都被推倒了风口浪尖，虽然说如此，但看热闹的网友们似乎永远都不嫌事大，在9月2日晚，就有网友疑似扒出了刘强东涉嫌性侵一事的女主照片。

据网友晒出的照片来看，这位疑似刘强东性侵一案的女主角身材丰满，与长相清纯甜美的奶茶妹妹章泽天相比完全是两种类型。据悉，这个妹子名叫蒋娉婷是重庆人，参加过重庆小姐选美，获得最佳才艺奖，现居新加坡。微博名为nico蒋娉婷，并且在抖音上也有着数十万的粉丝。还曾被选入世界杯足球宝贝。

蒋娉婷是谁 蒋娉婷真人照片个人资料

她平时喜欢到健身房运动，也是一名瑜珈达人，从她的IG看起来，生活相当多采多姿，身分也非常多元，还曾经参加戏剧演出，常常出游分享生活。

虽然说蒋娉婷身材火辣并且长得也不差，但是若是仔细想想的话，其实是蒋娉婷的可能性不大，因为她不像是一个女大学生，刘强东涉嫌性侵被捕一案的女主是一个女大学生，并且也没有证据能够证明，蒋娉婷还在读书。而之所以会有人说是蒋娉婷，有网友爆料称是因为蒋娉婷本人想故意蹭热度，想趁机火一把，当一个网红。

蒋娉婷是谁 蒋娉婷真人照片个人资料

明尼苏达州亨内平郡警署向记者证实，刘强东被拘捕后被保释，保释原因与被捕时间有关。该警署还提供了刘强东被捕照片。警方称，目前此案件仍在调查中，还没有人正式提起起诉。

昨日京东对外声明称“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

但负责调查该案件的明尼苏达州明尼阿波利斯市警方发言人John Elder对某媒体称，该案件目前正处于调查中，自己对当事人对外称的声明结果--“经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”并不知情。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号