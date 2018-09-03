等到烟暖雨收初澈是谁演的 等到烟暖雨收初澈扮演者介绍一览

《等到烟暖雨收》正在热播中，剧中初澈是什么人，等到烟暖雨收初澈是谁演的？今天91小编就给大家带来了等到烟暖雨收初澈扮演者介绍一览，一起来看看吧！

等到烟暖雨收初澈扮演者是谁《等到烟暖雨收》中，初澈扮演者是冯荔军。

男主冯荔军，是94年的小哥哥，毕业于西安音乐学院，2011年的时候他出过一首歌曲名叫《小情绪》，他在面对自己人生第一首歌曲的时候态度非常认真。

在《等到烟暖雨收》杀青的时候他发了一条微博，说：“初澈，流干了我这几年的眼泪～ 美好的经历，一群可爱的人们。 谢谢你们 杀青 快乐! 我们年底见～。

据导演透露，《等到烟暖雨收》是一部“清新古风”的青春古装言情剧，除了采用新生代人气演员来演绎高甜宠溺的恋情之外，还会有权谋化的故事展开。

该剧在服装造型、美术场景方面也将打造“清新古风”的效果，以灵动飘逸代替华丽厚重，以清亮明艳的服化场景来打动观众。

等到烟暖雨收初澈谁演的冯荔军，1994年5月16日出生于陕西渭南，中国内地男演员，毕业于西安音乐学院。

2015年，因参演谍战剧《猛虎特战队》而正式进入演艺圈;之后，参演都市励志网络剧《偶像猎手》。2016年，参演民国情感剧《忘情歌》。2017年，参演都市情感剧《时间都知道》;同年4月17日，参演的古装玄幻剧《择天记》在湖南卫视播出;之后，主演宫廷奇幻电影《废柴王爷2》。

中文名：冯荔军

身 高：182cm

出生地：陕西渭南

出生日期：1994年5月16日

职 业：演员

毕业院校：西安音乐学院

经纪公司：心源和美影业(北京)有限公司

代表作品：择天记、等到烟暖雨收

2015年7月，在由何晟铭和孙坚等联袂主演的谍战剧《猛虎特战队》中饰演拆弹专家虎子。 之后，还参演了都市励志网络剧《偶像猎手》。2016年2月，参演民国情感剧《忘情歌》。

2017年2月，参演由唐嫣和窦骁等联袂主演的都市情感剧《时间都知道》。4月17日，参演的古装玄幻剧《择天记》在湖南卫视播出，冯荔军在剧中饰演离山剑宗二师兄苟寒食。9月15日，发布个人首支单曲《小情绪》。12月22日，主演的宫廷奇幻电影《废柴王爷2之御姐王妃》在腾讯视频上线，在片中饰演京城著名纨绔子弟的九王爷沈夜。之后，参演二次元古装喜剧《不当皇帝的100个理由》。

2018年4月，主演由麦田导演执导古装言情剧《等到烟暖雨收》饰初澈。