91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

等到烟暖雨收初澈是谁演的 等到烟暖雨收初澈扮演者介绍一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:27:40| 编辑：火红橘子

《等到烟暖雨收》正在热播中，剧中初澈是什么人，等到烟暖雨收初澈是谁演的？今天91小编就给大家带来了等到烟暖雨收初澈扮演者介绍一览，一起来看看吧！

等到烟暖雨收初澈扮演者是谁《等到烟暖雨收》中，初澈扮演者是冯荔军。

男主冯荔军，是94年的小哥哥，毕业于西安音乐学院，2011年的时候他出过一首歌曲名叫《小情绪》，他在面对自己人生第一首歌曲的时候态度非常认真。

等到烟暖雨收初澈扮演者是谁 等到烟暖雨收初澈谁演的

在《等到烟暖雨收》杀青的时候他发了一条微博，说：“初澈，流干了我这几年的眼泪～ 美好的经历，一群可爱的人们。 谢谢你们 杀青 快乐! 我们年底见～。

据导演透露，《等到烟暖雨收》是一部“清新古风”的青春古装言情剧，除了采用新生代人气演员来演绎高甜宠溺的恋情之外，还会有权谋化的故事展开。

该剧在服装造型、美术场景方面也将打造“清新古风”的效果，以灵动飘逸代替华丽厚重，以清亮明艳的服化场景来打动观众。

等到烟暖雨收初澈谁演的冯荔军，1994年5月16日出生于陕西渭南，中国内地男演员，毕业于西安音乐学院。

等到烟暖雨收初澈扮演者是谁 等到烟暖雨收初澈谁演的

2015年，因参演谍战剧《猛虎特战队》而正式进入演艺圈;之后，参演都市励志网络剧《偶像猎手》。2016年，参演民国情感剧《忘情歌》。2017年，参演都市情感剧《时间都知道》;同年4月17日，参演的古装玄幻剧《择天记》在湖南卫视播出;之后，主演宫廷奇幻电影《废柴王爷2》。

中文名：冯荔军

身 高：182cm

出生地：陕西渭南

出生日期：1994年5月16日

职 业：演员

毕业院校：西安音乐学院

经纪公司：心源和美影业(北京)有限公司

代表作品：择天记、等到烟暖雨收

等到烟暖雨收初澈扮演者是谁 等到烟暖雨收初澈谁演的

2015年7月，在由何晟铭和孙坚等联袂主演的谍战剧《猛虎特战队》中饰演拆弹专家虎子。 之后，还参演了都市励志网络剧《偶像猎手》。2016年2月，参演民国情感剧《忘情歌》。

2017年2月，参演由唐嫣和窦骁等联袂主演的都市情感剧《时间都知道》。4月17日，参演的古装玄幻剧《择天记》在湖南卫视播出，冯荔军在剧中饰演离山剑宗二师兄苟寒食。9月15日，发布个人首支单曲《小情绪》。12月22日，主演的宫廷奇幻电影《废柴王爷2之御姐王妃》在腾讯视频上线，在片中饰演京城著名纨绔子弟的九王爷沈夜。之后，参演二次元古装喜剧《不当皇帝的100个理由》。

2018年4月，主演由麦田导演执导古装言情剧《等到烟暖雨收》饰初澈。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号