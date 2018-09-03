等到烟暖雨收若茜扮演者是谁 等到烟暖雨收若茜扮演者背景介绍一览

电视剧《等到烟暖雨收》即将开播，剧中若茜是什么人，等到烟暖雨收若茜扮演者是谁？今天91小编就给大家带来了等到烟暖雨收若茜扮演者背景介绍一览，一起来看看吧！

等到烟暖雨收若茜扮演者是谁《等到烟暖雨收》中，若茜扮演者是桑娜。

桑娜，1995年12月27日出生于吉林，毕业于中央戏剧学院，中国内地女演员 。

2015年9月，出演个人首部玄幻搞笑电影《捉妖者联盟》而正式进入娱乐圈;同年，主演恐怖电影《整容液事件》，饰演女主角小依而受到关注;11月，出演校园剧《热血插班生》 。2016年，主演大型古装动作喜剧《大内密探王二狗》，随后主演《孙悟空七打九尾狐》，饰演中国第一版女版孙悟空而获得颇高的人气。10月，主演奇幻爱情片《72天搞定你》。2017年，出演古装片《大漠孤侠》。同年，参演神话仙侠片《八仙归位》。

中文名：桑娜

别 名：小仙儿

国 籍：中国

民 族：汉族

星 座：摩羯座

出生地：吉林

出生日期：1995年12月27日

职 业：演员

毕业院校：中央戏剧学院

代表作品：整容液事件、孙悟空七打九尾狐、大漠孤侠

桑娜演过哪些电视剧

2015年9月，参演麦田导演执导的电影《捉妖者联盟》，而正式进入娱乐圈;同年，主演齐超执导的恐怖电影《整容液事件》，饰演女角小依而受到关注;随后，参演冯浩磊执导，齐超、苗栋联袂主演的《寻龙密码之真假棺椁》;11月，出演校园剧《热血插班生》，饰演大姐大晶晶;12月，主演的玄幻搞笑片《捉妖者联盟2》上映。

2016年4月8日，由麦田映画(北京)影业制作发行的古装动作喜剧《大内密探王二狗》上映，片中饰演双妃娘娘;2016年4月15日，《孙悟空七打九尾狐》在天漠拍摄基地举行了新闻发布会，桑娜演绎孙悟空;6月5日，桑娜主演的《大内密探王二狗2》上映，当天播放量破一千万;10月，主演曾峥执导的奇幻爱情片《72天搞定你》，在片中饰演一个冷冷的美女Boss安迪 。

2017年，在麦田执导的古装片《大漠孤侠》中饰演女飞贼丁宁;3月，由麦田麦田执导的古装题材片《斗鸡侠》中饰演女武士丑小乖;同年，主演麦田执导的神话仙侠片《八仙归位》，在片中饰演沈玉芳。