刘强东在美国明尼苏达州性侵女生是真的吗 0元被保释是怎么回事

9月2日消息，近日网络上有流传一张网络截图，截图传闻称京东集团创始人刘强东在美国明尼苏达州性侵女生而遭当地警方逮捕。目前已经被保释。

美国当地时间8月31日，明尼苏达州明尼阿波利斯市警方于逮捕了一名性侵嫌犯，名为 Qiang Dong, Liu。

此为网传截图，截图显示，一位名为“LIU QIANGDONG”的男性因性侵案被捕，随后以0元被保释。

根据该市所在的亨内平县 (Hennepin County) 治安官网站记录，Qiang Dong Liu 于当地时间8月31日晚间11:32分在入狱。疑犯出生日期为1973年3月10日，与京东创始人兼 CEO 刘强东本人的身份证相符。

亨内平县治安官网站，京东上市 F-1 文件中显示的刘强东身份证号：

根据网站截图，Qiang Dong, Liu 已于次日(9月1日)下午四时许保释出狱。目前状态为取保等待正式投诉 (released pending complaint)。

一条当地人士发布的微博显示，刘强东正在当地参加明大卡尔森商学院课程活动。

刘强东是清华经管-明尼苏达卡尔森项目总裁班的副班长，今天凌晨他在明州结业式活动上图片还被同班同学发到朋友圈里。

针对网络流传消息，京东官方已经通过微博等社交媒体渠道发布了声明。发言人证实了刘强东遭指控的情况，但称其为“失实指控”，并称“当地警方调查未发现任何不当行为”，刘强东将按照原计划继续行程。

京东集团对外回应表示，“今日，我们关注到了微博上有一些用户在散布关于刘强东先生的一些不实传言。特此声明如下：刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为，他将按照原计划继续其行程。我们将针对不实报道或造谣行为釆取必要的法律行动。”

根据网传截图显示，明苏尼达州警方记录名为Liu,QiangDong男子生日为，1973年3月10日。而财经网查询发现，在《京东的秘密:刘强东和他的京东商城》 一书中显示，刘强东的生日为1973年3月10日。

而就在今年7月份，据澳大利亚媒体SMH报道称，京东商城创始人刘强东悉尼私人晚宴的嘉宾、中国富豪徐龙伟(音译，LongweiXu)被发现性侵一名被邀参加晚宴的女模特。

7月25日，京东发言人官微转发刘强东代理律师周俊武的声明称，2015年刘强东在澳洲生日聚会中有一名男子酒后将一位女士带离聚会场所并进行了性侵犯，但刘强东与涉事双方均不熟悉，受害人在法庭上也作证称当天向其敬酒的男性客人中并不包括刘强东，且案发地点也并非刘强东家中。

当时的声明称，部分媒体报道却不顾基本事实，采用了各种耸人听闻的标题将刘强东牵扯其中，对刘强东的名誉造成了极大损害。律师已获授权启动证据保全，并将视情况采取民事、刑事等一切必要的法律措施，依法追究相关当事方的法律责任。