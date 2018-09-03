镰仓物语什么时候上映 镰仓物语上映时间介绍一览

日本电影最近几年一直在引进在国内上映，那么镰仓物语什么时候上映？今天91小编就给大家带来了镰仓物语上映时间介绍一览，一起来看看吧！

镰仓物语什么时候上映2017年12月9日(日本)2018年9月14日(中国大陆)，电影在去年就已经在日本上映了，但是今年9月即将在中国大陆上映，还是很让人期待的。

《镰仓物语》是山崎贵执导的奇幻剧情片，由堺雅人主演，高畑充希共演，于2017年12月9日在日本上映，2018年9月14日在中国大陆公映。

治愈系爱情电影《镰仓物语》将于9月14日全国上映，日前片方发布“转世成妖”特辑及四张全新角色海报，该特辑揭开了镰仓这个不可思议的小城里所存在的神秘力量，将死之人可以通由其他方式变身继续生存下去，由此引出了一段暖心又虐心的剧情。该片由《哆啦A梦：伴我同行》导演山崎贵执导，堺雅人、高畑充希、堤真一、安藤樱、市川实日子、室毅等主演，影片在日本创下本土票房超30亿日元、雅虎评分3.95分的佳绩，国内定档以来，更被影评人及媒体纷纷列入“9月必看”片单。

与特辑“转世成妖”共同发布的四张角色海报，分别是扮演本田的堤真一、饰演本田之妻里子的市川实日子、饰演里子的同事广志的室毅，以及饰演川原刑警的大仓孝二。电影《镰仓物语》的故事围绕一色夫妇的生活展开，新角色将与他们发生怎样奇妙的故事，不同的身份也给故事发展增添了一丝悬念。

镰仓物语是什么电影该片改编自西岸良平的推理漫画，讲述了住在镰仓的推理作家一色正和与爱妻亚纪子一同破解奇怪案件，当亚纪子被妖怪带走后，正和奋不顾身闯进黄泉拯救妻子的故事。

住在镰仓的推理作家一色正和(堺雅人饰)迎娶了比他年轻很多的亚纪子(高畑充希饰)。而他们所住的这片叫镰仓的土地上非常古怪。这里住着些非人的生物。在路上散步的正和与亚纪子面前突然跑过河童和貉，亚纪子吓了一跳，而正和则对她说：“镰仓早在千年之前开始就有妖怪居住，所以出现各种奇怪的现象实属平常，我已经习以为常了”。

古都镰仓，不仅住着人类，还有幽灵、妖精、魔怪、神佛、死神、穷神等等。这里是魔界与黄泉的交界之处，是生者与死者的思绪交织之都。而初来乍到的亚纪子令一色正和本来平静的生活也发生了巨大变化。

一色老师擅长研究犯罪，经常协助在查案中走进死胡同的镰仓警察破案。因为牵扯到魔怪与幽灵，所以镰仓的案件用平常手段是无法解决的。而精通心灵搜查的一色老师便因此成了名侦探。

住在镰仓的推理作家一色正和(堺雅人饰)迎娶了比他年轻很多的亚纪子(高畑充希饰)。而他们所住的这片叫镰仓的土地上非常古怪。这里住着些非人的生物。在路上散步的正和与亚纪子面前突然跑过河童和貉，亚纪子吓了一跳，而正和则对她说：“镰仓早在千年之前开始就有妖怪居住，所以出现各种奇怪的现象实属平常，我已经习以为常了”。古都镰仓，不仅住着人类，还有幽灵、妖精、魔怪、神佛、死神、穷神等等。这里是魔界与黄泉的交界之处，是生者与死者的思绪交织之都。而初来乍到的亚纪子令一色正和本来平静的生活也发生了巨大变化。

一色老师擅长研究犯罪，经常协助在查案中走进死胡同的镰仓警察破案。因为牵扯到魔怪与幽灵，所以镰仓的案件用平常手段是无法解决的。而精通心灵搜查的一色老师便因此成了名侦探。

《镰仓物语》杀青视频中，主演们接过剧组精心准备的杀青花束，并发表答谢感言，纷纷表示能够在这么有爱的剧组度过愉快的时光非常开心，合作的各位都是有趣的人。主创团队以最细致用心的态度打磨电影，85岁的女演员中村玉绪也表示：“每天都在反思自己有没有演好。”幕后专业有爱气氛更利于电影中镰仓温暖异世界的呈现，一众主创及剧组工作人员共同携手，构建出极富想象力的“江之电”小火车、“黄泉之国”等一系列浪漫设定，在如此奇幻的背景之下更显一色正和和亚纪子爱情的温情感人。