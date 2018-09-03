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心动的信号什么时候更新 心动的信号一共多少期星期几更新

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:25:00| 编辑：火红橘子

《心动的信号》不管从题材还是明星嘉宾阵容都还是很有看点的，那么心动的信号什么时候更新？心动的信号一共多少期星期几更新，一起来看看吧！

心动的信号什么时候更新据悉，综艺节目《心动的信号》每周日晚上20:00播出。

《心动的信号》是由腾讯视频出品，企鹅影视、唯众传媒联合制作的首档都市男女恋爱社交推理真人秀节目。该节目以“信号小屋”中3对素人单身男女日常相处的生活细节和情感走向为主体，每期邀请朱亚文、张雨绮、姜思达、官鸿、杨超越与心理学专家姜振宇共同组成心动侦探，来反观和解读8位素人之间的情感交流和心动信号，并进行心动连线。

《心动的信号》作为国内首档恋爱社交推理真人秀，找到了星素互动节目的全新打开方式，明星心动侦探团不再是主角，通过对素人男女们的反向观察，实现了不接触却并行不悖的场内外互动，素人看点在星光熠熠的明星面前也毫不失色。节目像偶像剧一样好看，又对现实生活有所启发，营造浪漫亦不失智慧推理，即将与观众共赴恋爱的质朴初心。

心动的信号什么时候更新 心动的信号一共多少期周几更新

心动的信号一共多少期周几更新据悉，《心动的信号》一共12期左右，每周日更新。

《心动的信号》邀请4对素人单身男女，4对年轻人入住位于上海郊区的信号小屋，在不耽误日常工作生活的前提下，展开为期一个月的交往体验。节目组还特别设定先后进入、晚间匿名短信、约会发起等规则，创造机会令8人尽可能真实的展现心动的瞬间，通过这些真实爱情中的隐藏“小美好”，引发观众情感共鸣

《心动的信号》不仅直击当下90后、95后的爱情态度，同时也鼓励更多单身男女树立健康积极的婚恋观，向观众传递暖心正能量。

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性格大大咧咧的杨超越，凭借神奇的直觉屡屡预测成功，她“用鼻子看到心动的信号”的独门神技笑爆全场，“活锦鲤”的纪录仍在延续。

《心动的信号》没有强情节与强反转，也不靠制造戏剧效果博取眼球，节目更强调真情实感基础上的诚恳交友态度，从而让观众与素人嘉宾产生共鸣。

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因此，《心动的信号》中除了在大的规则和环节设定上进行引导外，比如嘉宾们要在晚上通过匿名短信向心仪的异性告白等，更多还是让男女嘉宾无剧本地呈现出最真实的表现，还原“心动”的本来样貌。

在素人“挑大梁”的同时，素人与明星不接触却并行不悖的场内外互动——《心动的信号》星素互动的全新打开方式，也让人眼前一亮。心动侦探团成员的观察评论将贯穿节目始终，并通过推理、连线、解密等环节设置与真人秀内容有机融合。

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