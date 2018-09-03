91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

心动的信号向天歌是谁 心动的信号向天歌背景介绍一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:23:16| 编辑：火红橘子

综艺节目《心动的信号》已经开播，节目中向天歌一出场就吸引了不少观众的注意。那么心动的信号向天歌是谁？今天91小编就给大家带来了心动的信号向天歌背景介绍一览，一起来看看吧！

心动的信号向天歌是谁腾讯全新综艺《心动的信号》已经开播，就已经播出的节目来看，该节目有着很不错的收视率和评价，节目中的素人嘉宾也很受关注，那么心动的信号向天歌是谁?一起来看看!

据了解，向天歌目前是一名研究生，她出生于1993年，今年25岁。

1993年出生的向天歌，是哥大的研究生，金牛座的她很温柔，尤其是一下车看到她的服装都很很品牌，但低调不张扬!尤其是第一期节目向天歌和奥斯卡之间互动满满，而向天歌也是唯一一个记住了奥斯卡中文姓名的女生，可以说两人眼神还有语言沟通上面比较有戏!

心动的信号向天歌是谁 心动的信号向天歌个人资料职业

作为第一位来到小屋的向天歌，她的紧张和无措在男嘉宾周游到来后稍有缓解，两个人更是一度从姓名来源聊到异国求学，随着其他四位嘉宾胡金铭、奥斯卡、刘泽煊和李君婕的到来，“同一屋檐下”的“试恋”正式上演。期待向天歌的后续精彩演出!

心动的信号向天歌个人资料职业

心动的信号向天歌是谁 心动的信号向天歌个人资料职业

姓名:向天歌

昵称：卤鹅干锅鹅

所在地：四川 成都

性别：女

性取向：异性恋

生日：1993年4月21日

星座：金牛座

简介：麻辣鹅头

职业：在读研究生

向天歌

教育信息：Columbia University (2016年)

Teachers College Purdue University (2011年)

Human science

心动的信号向天歌是谁 心动的信号向天歌个人资料职业

《心动的信号》来源于韩国节目《Heart Signal》，该节目是韩国Channel A推出的一档感情线推理节目，8位青春男女在同一屋檐下共同生活一个月，在这其中他们需要遵从一定的游戏规则，并且尝试寻找真爱。

另一方面，演播室内的明星观察团则一边猜测推理他们之间的感情戏，一边进行着与爱情相关的谈话与评论。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号