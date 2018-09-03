心动的信号向天歌是谁 心动的信号向天歌背景介绍一览

综艺节目《心动的信号》已经开播，节目中向天歌一出场就吸引了不少观众的注意。那么心动的信号向天歌是谁？今天91小编就给大家带来了心动的信号向天歌背景介绍一览，一起来看看吧！

心动的信号向天歌是谁腾讯全新综艺《心动的信号》已经开播，就已经播出的节目来看，该节目有着很不错的收视率和评价，节目中的素人嘉宾也很受关注，那么心动的信号向天歌是谁?一起来看看!

据了解，向天歌目前是一名研究生，她出生于1993年，今年25岁。

1993年出生的向天歌，是哥大的研究生，金牛座的她很温柔，尤其是一下车看到她的服装都很很品牌，但低调不张扬!尤其是第一期节目向天歌和奥斯卡之间互动满满，而向天歌也是唯一一个记住了奥斯卡中文姓名的女生，可以说两人眼神还有语言沟通上面比较有戏!

作为第一位来到小屋的向天歌，她的紧张和无措在男嘉宾周游到来后稍有缓解，两个人更是一度从姓名来源聊到异国求学，随着其他四位嘉宾胡金铭、奥斯卡、刘泽煊和李君婕的到来，“同一屋檐下”的“试恋”正式上演。期待向天歌的后续精彩演出!

心动的信号向天歌个人资料职业

姓名:向天歌

昵称：卤鹅干锅鹅

所在地：四川 成都

性别：女

性取向：异性恋

生日：1993年4月21日

星座：金牛座

简介：麻辣鹅头

职业：在读研究生

向天歌

教育信息：Columbia University (2016年)

Teachers College Purdue University (2011年)

Human science

《心动的信号》来源于韩国节目《Heart Signal》，该节目是韩国Channel A推出的一档感情线推理节目，8位青春男女在同一屋檐下共同生活一个月，在这其中他们需要遵从一定的游戏规则，并且尝试寻找真爱。

另一方面，演播室内的明星观察团则一边猜测推理他们之间的感情戏，一边进行着与爱情相关的谈话与评论。