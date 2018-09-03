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刘强东被限制出入境是真的吗？刘强东被拘捕照片分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-03 11:20:48| 编辑：沐兮

近日网上曝出刘强东在美涉性侵女大学生被捕的消息，京东发布声明称为“失实指控”。然而明尼苏达州亨内平郡警署向梨视频拍客证实，刘强东被拘捕后被保释，保释原因与被捕时间有关。该警署还提供了刘强东被拘捕时的照片。警方称，目前此案件仍在调查中，还没有人正式提起起诉。

梨视频曝出刘强东被拘捕照片

外网新闻截图

刘强东被曝在美涉性侵女大学生

网络上曝出监狱记录

(来源：梨视频)

京东称刘强东遭到“失实指控”

以下来自梨视频与明尼阿波利斯警署公共信息官对话：

明尼阿波利斯警署公共信息官：我能告诉你的是，他周五傍晚被逮捕，周六下午被保释，目前还没有人正式提出投诉(法律意义上)，这意味着，我们在调查此案时，不会拘留他，此案件还在调查当中，所以，目前我不能透露任何细节。

梨视频：这是否意味着他目前不能离开美国明尼阿波利斯?

明尼阿波利斯警署公共信息官：是的。

梨视频：他获得保释的原因是什么?

明尼阿波利斯警署公共信息官：这是调查方的决定。这个案子主要是与我们扣押嫌疑人的时间有关，如果不是重罪或者特别恶劣的情况，从被捕时间算起，我们可以拘留嫌疑人36小时，周日和节假日不计入其中。他是周五傍晚被捕，在有正式起诉前，我们本可以一直将他拘留到周二中午，调查方和警署决定不需要在调查的同时拘留他。

梨视频：什么时候会有事件进展?

明尼阿波利斯警署公共信息官：这就要看警方是否指控他，而调查过程中，我们都不能透露任何信息。你需要知道，这个案件的调查可能需要很长时间，我不知道要花多久调查，不过我估计明天应该也不会有更新，不会这么快出结果的。

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