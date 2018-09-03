心动的信号韩版在哪里看 心动的信号韩版播放地址一览

由腾讯视频出品的恋爱社交推理真人秀节目《心动的信号》于上昨日正式上线。那么心动的信号韩版在哪里看？今天91小编就给大家带来了心动的信号韩版播放地址一览，一起来看看吧！

据悉，节目购买了韩版素人恋爱节目《Heart Signal》(心脏信号)的版权。韩版目前推出了两季，2018年的第二季获得了极大人气。不止韩国国内，豆瓣1.2万人评分7.8，在海外综艺中是比较罕见的。节目引发的讽刺男性多情的“大猪蹄子”一语，更是一直用到了最近的《延禧攻略》中。腾讯版《心动的信号》中，布景、环节设置、对素人的选择都与韩版比较类似。

最近，观察类真人秀成为制作新宠。《幸福三重奏》《妻子的浪漫旅行》《我家那小子》《心动的信号》等接连出现。此类综艺有极强的实验性，比起明星们的“明星属性”，更注重回归日常，把明星还原为人;弱化剧本、人为事件的干预，更注重“日常性”。此类节目的观众粘性非常好，《我家那小子》就曾连续四期蝉联同时段收视第一位。《心动的信号》虽然刚刚开播，但有韩版口碑在前，加上照顾各个年龄层的嘉宾阵容，预计收视会不俗。