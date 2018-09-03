《心动的信号》什么时候播 《心动的信号》播出时间一览

最近新的一档综艺《心动的信号》开播，那么《心动的信号》什么时候播？今天91小编就给大家带来了《心动的信号》播出时间一览，一起来看看吧！

这档新型的综艺其实是中国版的《HeartSignal》，将四对陌生的男女安放在一起，进行长达一个月的合租生活，这样新奇的题材国内可是前所未闻，所以观众们也对这档综艺十分期待。而四名明星嘉宾更是组成侦探团来观察他们平时的行为举止，猜测哪两个人之间存有心动的信号。

在最新的一期播出前官方放出预告片，预告中的陌生男女更是在初见时刻就透露了自己的心意，需要细心揣测人心的各种细节，更是让场外的观察员争先恐后地进行推理判断，彼此之间的观点各抒己见相持不下，这更是点燃了观众心里的好奇心，让人非常期盼。除此之外节目组更是设置了一些匿名短信或平日约会等环节，为这四对男女提供了更多的机会深入了解彼此，也让场外的嘉宾和观众们一起见证他们心动火花的碰撞，可以说是紧张又刺激。

而这四对陌生人也并非是随便抓来的路人，每个人的长相可以说是颜值指数非常高，而且每个人的职业、学历和家庭背景都是让大家猜疑的一部分。这一个月究竟会发生什么这是所有人关心的，内场们嘉宾的讨论对自己情商和心理观察也是一个非常大的考验，除此之外节目组还请到了心理学家一起帮助大家解开心中的疑惑。

杨超越作为这观察团中年龄较小的一位嘉宾也被主持人姜思达问话，说会不会因为自己年龄小而缺乏经验导致无法判断，而杨超越则是回答到说其实只要观察对方是否紧张就可以判断这个人是否心动。说起自己从小到大是否收到过男孩子送的礼物时，杨超越更是坦言自己是一个钢铁直男，从小到大因为自己大大咧咧的性格所以身边的男同学都把自己当做兄弟一般相处，自己也没有遇到过男孩子的追求反倒一直帮着身边的男同学追别的女孩子，甚至帮他们代笔写情书，至于是否收到男孩子的礼物，她更是哭笑不得回答到收到的第一件礼物是一颗棒棒糖。