张丹峰经纪人毕滢发文称他说过要离婚娶我的？张丹峰出轨又添实锤？

相信大家跟小编一样在印象中的张丹峰是一个顾家爱老婆的好男人，一家子十分幸福，令人羡慕，可是洪欣无意间发的一张照片却引起轩然大波，网友扒出张丹峰和经纪人毕滢有某种特殊关系。



更是扒出很多“出轨”证据，两人穿同款衣服、鞋子，佩戴同款首饰，

虽然张丹峰、洪欣都多次发声明澄清，同时张丹峰也表示不会因为这件事辞退毕滢，然而毕滢确实是已经被辞退了，以前她形影不离地跟在张丹峰身旁，如今不见身影，微博简介也改为了“浪迹天涯四海为家”，而洪欣就是那个拍板辞退的人...

最近疑似毕滢小号在网上发文哀怨称：“这几天过得糟透了……每天指向喝酒…天天看着他和很老的老婆在我面前秀恩爱，看着他们上甜蜜的新闻，齐心协力一致对外?...比杀了我还难受…是我活该，爱上有妇之夫……但是他说好离婚娶我的!...以前是老女人盯着他，现在是全国人民都在盯着他...”

字里行间幻想能“上位”成功，小号取名也是“静静地看着你和她”，间接承认了自己是个第三者的角色，并称洪欣是老女人...

而文中的：“矮小黑，呵呵，我是真的受伤了!”就是张丹峰在采访中曾称毕滢为“矮小黑”。

....实锤了....言辞之间足见毕滢爱得有多深，只可惜爱上的是有妇之夫...

不仅如此，毕滢删除了自己微博的照片，独留下和张丹峰的博文...