91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

《双点医院》跌落镇怎么获得三星？《双点医院》跌落镇怎么布局？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 13:00:47| 编辑：墨染西行

《双点医院》作为主题医院原班人马打造的情怀经典《双点医院》跌落镇怎么获得三星？《双点医院》跌落镇怎么布局？91小编下面就为大家带来三星跌落镇攻略

跌落镇

跌落镇初始场地狭小，且不工整，在排放房间的时候要注意下设计。

这关有大量的骨折病人需要治疗，解锁骨折科室。

《双点医院》 图文关卡全流程攻略 全三星通关流程

一星要求60%的治愈率及舒适温度目标60%。

由于地处寒冷，医院要全覆盖暖气，初始招聘尽量先招些有经验的老鸟撑撑场子，不然60%的治愈率达不到。

现有的场地先尽量利用，等开了新建筑可以把占地较大的房间(比如病房)挪去对面，对面房间很工整。

《双点医院》 图文关卡全流程攻略 全三星通关流程

二星要求70%的治愈率，这关病人种类很多，要求科室尽量齐全，医生素质尽量要高，设备等级也要跟上。

同时也要加紧培训，尽量快速提高低等级员工的能力。培训室不要忘了多放一些百科全书架2，可以提高培训速度

《双点医院》 图文关卡全流程攻略 全三星通关流程

三星要求80%的治愈力及治愈200名病人，这就要求整体医护人员能力了，当老鸟人数满足正常运转要求后可以着手培养一些新人，技能专科专用效果会好很多。

本关地块多达5块，可根据需求逐步开发，毕竟治愈200名病人场地越大达成速度越快。

《双点医院》 图文关卡全流程攻略 全三星通关流程
看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号