《双点医院》作为主题医院原班人马打造的情怀经典，《双点医院》跌落镇怎么获得三星？《双点医院》跌落镇怎么布局？91小编下面就为大家带来三星跌落镇攻略

跌落镇

跌落镇初始场地狭小，且不工整，在排放房间的时候要注意下设计。

这关有大量的骨折病人需要治疗，解锁骨折科室。

一星要求60%的治愈率及舒适温度目标60%。

由于地处寒冷，医院要全覆盖暖气，初始招聘尽量先招些有经验的老鸟撑撑场子，不然60%的治愈率达不到。

现有的场地先尽量利用，等开了新建筑可以把占地较大的房间(比如病房)挪去对面，对面房间很工整。

二星要求70%的治愈率，这关病人种类很多，要求科室尽量齐全，医生素质尽量要高，设备等级也要跟上。

同时也要加紧培训，尽量快速提高低等级员工的能力。培训室不要忘了多放一些百科全书架2，可以提高培训速度。

三星要求80%的治愈力及治愈200名病人，这就要求整体医护人员能力了，当老鸟人数满足正常运转要求后可以着手培养一些新人，技能专科专用效果会好很多。

本关地块多达5块，可根据需求逐步开发，毕竟治愈200名病人场地越大达成速度越快。