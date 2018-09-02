《香蜜》中罗云熙的表现不俗，然而由于官方的剧情删减问题导致网友对他有很大的争议，罗云熙工作室为什么取关香蜜官博？罗云熙怎么回应《香蜜》注水？91小编给大家介绍一下。

随着《香蜜》的热播，不少人被罗云熙圈了粉。不过最近罗云熙一直都被各种黑，先是有网友吐槽了罗云熙的原音毁了这部剧，更有网友指出罗云熙的戏份明显比邓伦多，为自己加戏等。这边，有消息曝出罗云熙工作室取关了香蜜，立即引发网友关注。那罗云熙工作室为什么取关香蜜官博?罗云熙工作室取关香蜜官博的原因是什么?

罗云熙工作室为什么取关香蜜官博 罗云熙工作室取关香蜜官博的原因是什么

据悉，罗云熙工作室取关香蜜官博，疑不满罗云熙背锅男二加戏注水一事。

近日，罗云熙工作室取关了香蜜官博，从最开始香蜜编剧出来说明剧本注水，男女主戏份逐渐变少都是大家眼睛可见的事实，剧本从43集拉长到60集，而后期的戏份基本上都在男二号身上，所以所有人的枪头都对准了润玉扮演者罗云熙，直言干脆把香蜜改为《润玉传》好了，这个时候，香蜜制作人回怼编剧，表示编剧剧本烂才加戏的，并称邓伦敬业，并未为罗云熙说过话。

在大家心中，润玉塑造的人物实在是太饱满了，而男女主之间的感情线因为后期剧情处理不到位导致大家对男女主之间感情认知度产生了小说外的认知，觉得两人像是在偷情，反倒是委屈了润玉，不得不说在剧情方面分配有点问题，而这个问题出现也是剧方一意孤行的结果，怀璧其罪?

罗云熙算是成为了热度的争议处，从最开始的骂战到现在的吐槽，剧方的无作为，让罗云熙工作室十分无奈，只好取关表示自己的态度。