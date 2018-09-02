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《香蜜》润玉罗云熙是谁？罗云熙还出演过哪些角色？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 12:51:26| 编辑：墨染西行

罗云熙在《香蜜》中的出色表现让观众们记住了他《香蜜》润玉罗云熙是谁？罗云熙还出演过哪些角色？91小编给大家介绍一下。

最近正在热播的《香蜜》中，男二润玉从前期的翩翩公子，温润如玉，到后期的一步步黑化，大杀四方抢夺天帝之位，每一个时期都被罗云熙完美演绎出来，因此获得了不少网友的喜爱。那罗云熙是谁?下面跟随小编来详细地了解一下吧!

罗云熙资料介绍 竟是《何以笙箫默》中的小何以琛

罗云熙是谁 罗云熙个人资料介绍

罗云熙(Leo)，1988年7月28日出生于四川省成都市，中国内地男歌手、演员，毕业于上海戏剧学院舞蹈学院。

2010年12月27日，以JBOY3组合成员身份出道，发行单曲《爱的契约书》。2012年JBOY3组合正式解散;4月27日，罗云熙与符龙飞组成“双孖JL”组合，并推出组合同名EP《JL》。同年，参演电影《最美的时候遇见你》。2013年，参演偶像剧《夏日心跳》(又名:花样跳水少年)。2014年，参演电视剧《你好外星人》。2015年，因电视剧《何以笙箫默》中饰演“少年何以琛”一角而获得广泛关注。3月16日，发行单曲《夏未央》。同年，参演电视剧《奶爸当家》。2016年1月18日，主演网剧《终极游侠》饰演剧恒。同年，参演电视剧《因为爱情有幸福》、古装剧《上古情歌》、古装网剧《屏里狐》。9月2日，主演网剧《尸语者》饰演法医秦明。2017年，为动画电影《钢铁飞龙之再见奥特曼》男主角之一的“炽焰”配音。11月14日，主演医疗都市剧《儿科医生》饰演申赫。2018年4月28日，发行首张个人专辑《12人生》。8月2日，参演古装剧《香蜜沉沉烬如霜》饰小鱼仙倌润玉。同年，参演《白发王妃》，饰演西启国皇帝容齐。

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