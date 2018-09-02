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成龙帮吴卓林开店是真的吗？吴卓林成立了什么公司？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 12:47:22| 编辑：墨染西行

成龙作为世界级的功夫明星，其私生女的额问题也受到了很多网友粉丝的关注，成龙帮吴卓林开店是真的吗？吴卓林成立了什么公司？91小编给大家介绍一下

作为成龙的私生女，吴卓林真的是一个不让人放心的孩子，自从和她的女友一起远渡加拿大之后，她们两人的一举一动就成了媒体和网友关注的焦点。

虽然小龙女吴卓林是成龙的女儿，但是和亲爹亲妈的关系都闹的很僵，因此她的女友就成了吴卓林唯一的精神寄托。只不过来到了加拿大之后，两人并没有什么谋生的手段，甚至还被拍到要靠拾荒来度日。

而就在今天，媒体又曝光了一则让人无语的新闻，那就是吴卓林的女友在微博上宣布和小龙女订婚了。

除此之外她们俩还在同一时间更新了社交平台的动向，正式就职在了uchu hause这家公司当中，在简介当中，她们给自己的职务设定叫做了boss，而这个boss貌似就是个体户老板的意思。

其实uchu hause是加拿大刚成立的一家摄影公司，从注册时间上看是在今年5月份左右，业务范围是拍摄照片。

收费标准为22美元(150人民币)/30分钟，加上租金40美元(273人民币)/人，显然，在相关的照片中，都可以看到吴卓林和她女友的身影，也就是说，这家公司就是个夫妻店，但是能不能接到正式的工作也是两说了。

当然吴卓林和她的女友两个人穷的是叮当响，光是场地费用，租金，摄影器材还有前期的广告投入以及注册资金都不是一笔小数目，如果没有人帮助的话是根本弄不起来的

而能资助这两个人的，最有可能的人就是成龙大哥了。虽然一家子人闹的很凶，但是谁不希望望子成龙，望女成凤呢?要是孩子真的可以靠自己的能力闯出一片天相信做父母的肯定会提供必要的帮助的。

但是，成立工作室这个主意肯定是吴卓林女友的意思，毕竟小龙女人生地不熟，对加拿大的政策法规更是一窍不通，弄不好又是个骗钱的无底洞。一个单身妈妈养你是不容易的，而且是备受议论，私生子是不光彩的，父亲从小是不接受，不帮助的，在这样一个恶劣的环境下，自己要把自己过好才对啊，好好的找个男人嫁了，生个孩子，一家三口幸幸福福的过着，让所以人闭嘴才对，干嘛这样往不归路上走呢?

可以预见的到，新新成立的摄影公司肯定不会有什么好的生意，用开公司的名义向吴绮莉和成龙要钱才是最重要的。好吃懒做惯了，怎么可能去辛苦的工作呢?

看见你一步一步地把自己毁了，我完全能理解你妈妈那种的绝望无助，那种痛彻心扉。出生不能选择，生活才是自己的。孩子，你为什么要做这种亲者痛仇者快的事，以后的路还很长很长，但愿多年后你不要后悔;但愿你不要让这个世界上最爱你的人对你绝望。

看完这篇文章有何感受？

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