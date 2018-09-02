明星拍戏总会遇到各种问题导致NG，而唐嫣就很特殊了，她NG的理由只有一个，唐嫣为什么被指不敬业？傻白甜唐嫣笑场原因是什么？91小编给大家介绍一下。

明星片场拍戏，偶尔会遇到笑场的情况，不过说起娱乐圈中的笑场女王，那一定非唐嫣莫属了。作为当红小花之一的唐嫣拍《仙剑三》走红至今，接的剧本大多数是傻白甜的角色设定，可以说“傻白甜”几乎已经成了唐嫣的一个标签，但可能很多网友并不知道的是，片场爱笑场是她的另一个特点。

近期有网友翻出了早前唐嫣拍摄电视剧的花絮片段，对手演员在认真拍戏时，唐嫣却频频笑场打断对手演员的表演，之后接受采访时，唐嫣表示自己还没做好准备，还没进入状态，所以只能笑了。

如果只是偶尔有之也就罢了，笑场也能缓和紧张的气氛与心情，但唐嫣的笑场之路并不这么简单短暂。

在《锦绣未央》的片场，唐嫣依旧笑场不断。

本来吴建豪正在与唐嫣演对手戏，两人上一秒还一本正经的对台词，下一秒不知什么触动了唐嫣的笑点，令她突然笑了起来，反反复复好几次，一直笑个不停。

更早以前，唐嫣与霍建华胡歌等人合作的《仙剑奇侠传三》，就因唐嫣多次笑场导致NG。

胡歌还曾经吐槽过这件事，因为唐嫣经常笑场所以总是NG……

与唐嫣合作过《何以笙箫默》的钟汉良也直言，不是很好笑的事唐嫣也会觉得好笑，然后好笑的事唐嫣更是笑个不停，之后就没办法继续拍戏了。据说还曾有一场深夜戏，男女主角坐公车去大学校园，本来拍完就可以收工了，然而因为唐嫣笑场，一整车的群演都在等唐嫣笑完，等到群演都在车上睡着了。

网友表示唐嫣这样的态度不太好，频频笑场也是对演员、对工作人员的不尊重，影响到了其他人也是一种不敬业的表现。更有网友认为唐嫣多年来演技没有进步正是因为这样爱笑场的态度!

其实唐嫣解释过自己爱笑场一事，并非当时的情景多么好玩，而是极度疲惫时，注意力分散无法集中时，她看到任何东西就都会想笑。更悲剧的是，笑场时的那个点会变成一个挥之不去的阴影，一拍到那个点便会笑场，唐嫣自己也觉得无语。

不过虽然说笑场是一件不太容易控制的事，想笑了也确实无可奈何，但对于一个敬业的演员来说，还是要拿出一个好的态度，会笑场是不是也能说明还未深刻入戏呢?