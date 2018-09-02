最近成都总是爆出各种新闻，不只是抖音小姐姐，现在有出现了网红盒子，成都 “ 解忧盒子 ”是什么？成都怎么获得 “ 解忧盒子 ”？91小编给大家介绍一下。

没错，wuli成都就是天生的网红体质。先有小甜甜引各地男士、不远万里奔赴成都， “ 决战成都之巅 ” 。

如今，就连在成都出现的快递盒，也刷爆朋友圈，引发全城关注。

这究竟是个什么情况?一大早就刷屏的这些快递盒子，不简单时间追溯到前天上午，我趁着工作闲暇之余，拿出手机，准备刷刷我赖以生存的朋友圈和微博热搜。这一刷就不得了了。满屏幕的京东快递盒，几乎攻陷了我的整个朋友圈和微博!

不同于以往的快递盒，当天大成都范围内，京东物流派送的快递上很多都被贴上了一个极为有趣的贴纸，贴纸上写着：“ 默想一个问题，然后撕开我看答案 ” 。据我一个当日收到此类快递的朋友回忆道： “ 当我看到这个贴纸的第一反应是，这什么骚操作… ”虽然忍不住吐槽，但我的这位朋友还是默默地想了一个十分深刻的问题： “ 我要好久才可以加薪? ”得到的答案是：↓ ↓ ↓

……据悉，当天一共有近十万个贴有这种贴纸的京东快递进入成都。虽然大家快递盒上第一层问题都是相同的，但第二层的答案却是五花八门、千奇百怪。比如， “ 雄起 ” 、 “ 莫太跳赞 ” 、 “ 吃点肉嘎嘎 ” 、 “ 虚啥子虚 ” ……成都方言的魅力在这儿被充分体现出来，成都人是一眼就读出了那股味道。而除了方言答案带来的趣味外，更重要的是，目前也确实有很多成都人正为了某些事情烦恼，并陷入了纠结中 —— “ 好久升职加薪? ” 、 “ 现在的工作有没得前途? ” 、 “ 我该不该和男朋友结婚? ” ……这些快递盒子的出现，是 “ 解忧盒子 ” ，为正在烦恼纠结的成都人，给出了答案。全城接力，你认为最解忧的一件事是什么?伴随十万个快递盒子陆续送到成都人的手中，很快，朋友圈上 “ 解忧盒子 ” 的疯传也成功引起了多家本地媒体的关注。不出半日，成都商报当天中午便通过官方微博，发出了 “ 你认为最解忧的一件事是什么? ” 的话题讨论。

提问： “ 天性乐观的成都人总有各种方法解决自己的忧虑，你认为最解忧的一件事是什么? ” 一时间，众多企业个人都参与到了这个话题中，并纷纷给出了自己的答案。 吃顿大龙燚火锅、约个何师烧烤、喝杯碧潭飘雪、去万象城买买买……不得不说，这些企业借势宣传的推广技能也是非常6了。但唯有奥迪，在面对这个热点话题时，却表现的异常神秘和淡定：“ 最适合成都的解忧方式，我今天给你答案! ”

虽有故作玄虚之疑，但也确实让众多围观群众更是好奇：奥迪为何如此神秘?它是要放大招吗?会在什么时间、什么地点公布答案?截止当天下午5点左右，关于 “ 解忧盒子 ” 与奥迪 “ 答案 ” 的话题，在网络上讨论的是越来越热烈，流量突破100万+。包下十余块大屏，奥迪高调给出最终答案就在我们没有任何防备的时候，成都几大商圈，数十个户外大屏，于当天傍晚6点左右，齐刷刷的开始播放着一副海报画面。

包括在春熙商圈正熙大厦屏、天府城南核心商务区奥克斯广场、晋阳路金楠天街屏、一环路汇龙湾广场屏、蜀都大道娇子音乐厅屏等，都同时有盆友看到了这样的海报画面。看着这硕大的 “ 抻展 ” 二字和醒目的奥迪Logo，一瞬间我便反应过来：这，便是奥迪给出的答案，也是相当壕爽和高调了。

不过为什么奥迪，会给出 “ 抻展 ” 这样的解忧答案?在方言中， “ 抻(chen)展 ” 不仅可以用于夸奖一个人张得好看，更可以形容一种巴适的生活状态。还记得小时候跟大人去串门子，经常进门第一件事，就是毫不吝啬的称赞对方： “ 你们生活过得硬(eng)是抻(chen)展哦! ”“ 抻展 ” 的生活是放宽心、有模有样、有滋有味、不受任何拘束的。

如今，伴随城市发展越来越快，即使是在有着 “ 慢生活天堂 ” 的成都，我们的生活节奏也是越来越快。想要 “ 抻展 ” 的和朋友吃顿饭，却屡次因为加班爽约;想要 “ 抻展 ” 的睡个觉，但是手机微信半夜都在震动;想要 “ 抻展 ” 的出去旅游放松，却不得不背上电脑……很显然，奥迪懂成都，懂现在的成都人。由此，包括此次联合京东物流，在成都发出的十万个 “ 解忧盒子 ” 的策划，也正是由奥迪发起。

不论是一顿畅快的火锅、一杯悠闲的盖碗茶、还是一次任性的买买买，奥迪希望每个成都人，都能生活得 “ 抻展 ” 。活动第二天，也就是昨天，奥迪还将众多户外大屏 “ 抻展 ” 的海报悉数替换，从自身出发，向成都人更加坚定的表达了奥迪 “ 就(9)是(4)抻展 ”的生活态度。