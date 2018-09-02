肖生克的救赎是当今极具盛名的电影，充满了人性，肖生克之父斯蒂芬·金新作是什么？肖生克监狱后面发生了什么？91小编给大家介绍一下。

斯蒂芬·金，当今世界惊悚小说第一人。

迄今为止，他的作品总销量超过3.5 亿册。

对于好莱坞而言，他就是一个大宝藏，超过160部影视作品改编自他的小说。

影史排名第一的电影《肖申克的救赎》，便是其中之一。

史上最经典的恐怖片《闪灵》，位列豆瓣top250的《绿里奇迹》，打破44年恐怖片票房纪录的《小丑回魂》，青春校园恐怖片的鼻祖《魔女嘉莉》;

以及《危情十日》《迷雾》《幻影凶间》……这些高分惊悚片，统统都是改编自斯蒂芬·金的小说。

难怪有人说，他是从未来穿越而来，把经典作品收入自己名下。

否则一个人怎么可能写出那么多的旷世名作。

有意思的是，斯蒂芬·金40 年的写作生涯，可能都在铺垫这一部作品——

《城堡岩》

CastleRock

这是史蒂芬·金携手J·J·艾布拉姆斯，为Hulu打造的新剧。

早在去年放出先导预告的时候，斯蒂芬·金的粉丝就弹冠相庆，为之沸腾。

因为这部剧并不是改编自史蒂芬·金的某一部小说，而是将他之前的小说串联起来，改编成一个完整的故事。

有种说不出的过瘾。

口碑自然不俗。

IMDB高达8.9分。

豆瓣评分8.4。

烂番茄新鲜度80%，爆米花指数93%。

今年的艾美奖必定有它一席之地。

本剧故事发生在美国缅因州的一个小镇，城堡岩。

缅因州是斯蒂芬·金的出生地，城堡岩则是他虚构的小镇。

像大卫·林奇的双峰镇，斯蒂芬·金的城堡岩也被作品赋予了特殊的地位。

不仅在《黑暗之半》《太阳狗》和《必需品专卖店》频频出现，构成了「城堡岩三部曲」。

还在《肖申克的救赎》《穹顶之下》和《宠物坟场》等作品中被屡次提及。

这部新剧就是以「城堡岩」为切入点，糅合了斯蒂芬·金的众多小说。

开篇是一桩命案。

1991年冬，11岁的亨利和养父，双双失踪。

养父先被找到，但发现的时候已经奄奄一息，抢救了三天，还是没救回来。

过了11天，亨利才被发现。

离奇的是，零下40度的暴风雪，这样恶劣的天气，哪怕一个成年人在户外逗留一小时，都有可能被冻死。

这个11岁的孩子竟然能熬过这么多天，还毫发无伤。

更离奇的是，他对这段时间发生的一切，完全不记得。

这让镇上的人们纷纷怀疑，他就是杀死养父的凶手。

不堪流言困扰，亨利选择背井离乡。

长大后，他成为了一名律师，专为死囚辩护。

时间拨到2018年，又是一桩命案。

典狱长戴尔·莱西自杀身亡。

然而他选择的自杀方式，极其可怖。

先将绳子的一头套在树上，另一头套在脖子上，然后开车冲向湖泊，使得头身分离，血液瞬间溅满方向盘...

注意一下下面这个特写镜头，当车沉入湖中时，露出了肖申克监狱的标志。

也就是说，戴尔·莱西是肖申克监狱的典狱长。

距离《肖申克的救赎》上映已经过了24年，这个监狱又发生了什么新故事?

前典狱长自杀后，新典狱长走马上任。

她发现只要犯人的数量增加20%，每年的收入就能增加150万美元。

但是，监狱床位已经爆满，无法纳新。

唯独神秘的F区，还可以添置60至70个床位。

自30年前的一场火灾之后，F区就被闲置了。

于是，新典狱长派警员前去查看。

没想到在堆满烤焦尸体的地下室，发现了奇怪的足迹，又顺着足迹发现了一个被囚禁的年轻人。

这个年轻人身形消瘦，穿着邋遢，瞪着灯泡似的大眼睛。

看样子已经被囚禁了很长一段时间，几乎丧失了语言能力，以致于无法指认囚禁他的人是谁。

然而，从现场的烟蒂和咖啡罐这些细节可以推断——

囚禁他的人，正是自杀的前典狱长戴尔·莱西。

至于囚禁的原因，有人猜测，「他可能是被掌管监狱的老变态关起来的性奴」。

由于担心难缠的公关危机，新典狱长要求严格保密此事。

如此一来，非但没有帮这个年轻人伸张正义，还继续把他关在牢里。

为了恢复自由，年轻人第一次开口，吐出了一个名字，「亨利」。

两个案件瞬间被联系起来，亨利成了他的辩护律师。

更加巧合的是，前典狱长自杀的湖畔，正是当年治安官发现亨利的地方。

这其中必有隐情……

《城堡岩》跟其它以血腥见长的恐怖片不同，处处弥漫着神秘主义。

从1991年到2018年，两个案件相隔27 年，亨利的生日正好是27 号。

熟悉斯蒂芬·金的鱼友都知道，这是个特殊的数字。

1、《小丑回魂》里，「it」每隔27年就出来作祟;

2、旧版《小丑回魂》上映于1990年，新版上映于2017年，中间正好相隔27年;

3、旧版小丑扮演者乔纳森·布兰戴斯在27岁时自杀，新版小丑扮演者比尔·斯卡斯加德正好在27岁时出演...

神秘的「27」又回来了。

除了神秘数字，还有超自然现象。

亨利的发小莫莉，有着类似《超感猎杀》的超能力，能感知周围人的心声和情绪。

小时候，她总喜欢趴在窗户上，偷看暗恋对象亨利。

而她所感受到最强烈的，就是亨利对养父的不满情绪...

跟莫莉一样，被囚禁的年轻人身上也出现了超能力。

有个脾气暴烈的死刑犯欺凌他，不久那个人就被诊断出癌症，过世了。

还有更让人毛骨悚然的事，监控显示他杀了几个狱警，成功越狱，还冲着监控摄像头露出诡异的表情。

然而，狱警赶到现场查看，却发现什么也没发生。

插播一句，饰演被囚禁的年轻人的演员，是比尔·斯卡斯加德，也就是《小丑回魂》里小丑的扮演者!

明明有着偶像剧的颜值，却沉迷恐怖片无法自拔。多看两眼，还能看出与《发条橙》里的马尔科姆·麦克道威尔、《趣味游戏》里的迈克尔·皮特相似的气质。

他饰演的被囚者，到底是一个无辜的天使，还是一个有罪的恶魔?

囚禁他的幕后黑手潘伯恩这么说：

他本来以为恶魔是一个隐喻

但他现在知道了恶魔是个男孩

老戴尔抓住了他，把他关进牢房里

从此天高云淡，鸟语花香

别把那个孩子放出来。

这让鱼叔想起了《绿里奇迹》的囚犯约翰·考菲，他相貌可怖，因谋杀被判死刑，然而同样拥有一种超自然的神秘力量，可以让人不由自主对他产生信任，以至于不相信他会杀人。

作为斯蒂芬·金的影迷，观看《城堡岩》就和漫威粉看《死侍》一样亢奋，因为全片都是找不完的彩蛋。

许多斯蒂芬·金元素，被杂糅在《城堡岩》中，彼此产生了微妙的时空呼应。

比如《肖申克的救赎》里，安迪冒着被责罚的危险，为狱友播放了《费加罗的婚礼》;

而典狱长自杀前的车里也在播放这一首歌曲。

亨利的白人养母扮演者，是奥斯卡影后茜茜·斯派塞克。她曾主演的《魔女嘉莉》，正史蒂芬·金的成名之作。

亨利养母的晚年伴侣，操纵戴尔·莱西关押年轻人的始作俑者，叫艾伦·潘伯恩，这是史蒂芬·金小说《必需品专卖店》的主角名字。

除了角色，《狂犬惊魂》中的狗、《绿里奇迹》的老鼠……也都能找到对应。

《绿里奇迹》

《城堡岩》

甚至还有场景重现。

《镰刀梦魇》中那个没有大人只有小孩的盖特林镇，在《城堡岩》里就有相似的场景。孩子们带着恐怖的面具，模拟法庭开审，并把一个女人审判为罪犯，阴风阵阵，寒气逼人，如同邪教现场。

以上只不过冰山一角，更多的彩蛋还是留给大家自己挖掘。

不得不说，《城堡岩》就是斯蒂芬·金的惊悚宇宙啊。

对惊悚片爱好者来说，自然不能错过。

但其实，跟斯蒂芬·金的其它作品一样，《城堡岩》只是披着惊悚片的外衣，描绘人性。

渗透出来的恐惧感，归根结底，都是对人性和生命的拷问。

这才是斯蒂芬·金最震撼人心的地方。