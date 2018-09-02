暴雨致广东汕头损失5.08亿怎么回事 广东汕头最新情况介绍

暴雨致广东汕头损失5.08亿怎么回事？今天91小编就给大家带来了广东汕头最新情况介绍，一起来看看吧！

消防员潜水用盆运送儿童

文/图 广州日报全媒体记者陈家源 通讯员王顼乐、汕宣(署名除外)

连日来的暴雨令潮汕地区几乎成为一片汪洋。昨日起，尽管当地降雨逐渐减弱，但部分地区如潮阳谷饶、铜盂等仍水浸严重，积水最深处超过2米。

一方有难八方支援，除了政府部门专业救援力量外，当地民间社会组织也自发加入到救援队伍，而广州消防更是派出71名消防官兵连夜赶赴潮阳谷饶，参与抢险救灾。据当地政府部门统计，连日暴雨已造成汕头直接经济损失5.08亿元，受灾人口87.98万人。

消防员潜水用盆将孩子们救出来。 广州日报全媒体记者张丹羊 通讯员魏聪、张军乐、卓珮玮摄

政府在行动

橡皮艇被冲翻 民警带伤抢险救灾

在灾情严重的潮阳区谷饶镇，有的地方浸水甚至高至近2米。昨日下午，记者谷饶镇华里村看到，村里一片汪洋，水深的地方约有一到两米，不少人被困在村里，积水中则有各种船只穿行，有泡沫船、木船，还有橡皮艇，消防官兵和当地救援队正是通过这些船只，用吊篮的方式向被困群众运送水和食品。

全省各地消防官兵赶赴汕头参与抢险救灾。

为救出受困群众，民警们不顾个人安危，涉水逐户排查，及时帮助群众转移到安全地区。谷饶派出所副所长郑锦武、民警林少斌等人仅8月30日一天就救助转移群众68名，当晚再次救援时橡皮艇被急流冲翻遇险，次日不顾身体多处撞伤擦伤，再次投入抢险救灾中。

据统计，两天以来潮阳区共出动公安民警、武警官兵、辅警超过5000人次，出动警车934辆次，投入救援物资一大批，救援被困群众686名。

除了潮阳区外，潮南区也有不同程度内涝积水。该区共出动人员10901名，各类冲锋舟、橡皮艇、木船、钩机、铲车、车辆等534艘(台)抢险救灾，开放庇护场所258个，集中安置人员7947名。

除了潮阳潮南当地的救援力量外，汕头警备区还派出现役官兵30名、民兵620名、冲锋舟(橡皮艇)21艘参与抢险救灾。汕头民政部门共开放庇护场所839个、转移人员82970人，紧急安置受灾人员14975人(集中安置6227人、分散安置8748人)。

据统计，截至1日上午8时，汕头市7个区(县)，有6个区(县)55个镇(街道)受灾(澄海区未出现灾情)，农作物受灾面积21.06万亩，受灾人口87.98万人，转移人口7.64万人，倒塌房屋55间，直接经济损失5.08亿元。

民间有力量

300人被困 民间救援队连夜解救

记者留意到，在此次汕头暴雨水灾中，不少被困群众纷纷通过网上求助的方式向外界请求救援，而潮汕当地不少民间组织也自发加入救援队伍。

8月31日就有一则求助信息在社交平台被多次转发：“华里宇丰厂里面有300多人被困……”收到这一消息后，汕头当地民间的安华救援队立即行动起来。8月31日晚上8时多，队长忠哥迅速带领5名队员带上救援物资开冲锋舟前往事发地。经过1小时的路程，现场救出妇女儿童及病患者7名，晚上11时又开始第二次救援。

目前，安和救援队队员有的已经3天2夜没合过眼，直到8月31日晚上11时，两天来他们已经救出群众数十名，他们冒着生命危险，穿梭在巷中的激流，为受灾人民打开了一条生命通道。

类似安华救援队这样的民间力量参与救援的例子不在少数。记者了解到，8月29日，汕头市民政局启动社会组织应对重大自然灾害救灾救援综合服务平台，分类调动全市社会组织力量参与救灾。这是该平台自2016年成立来第一次启动使用。

至8月31日24时，服务平台收到民政系统上报的潮南司马浦、陈店灾区急需方便面、矿泉水、饼干、满电充电宝等救灾信息45多条，发布协调信息235条，协调汕头市慈善总会、汕头市存心慈善会等70多家市级社会组织投入救灾物资筹集、运输、分发工作中。

八方来驰援

紧急驰援 多地消防官兵出动

除了当地救援力量外，广州、梅州、佛山、潮州等地的消防、民兵也都纷纷赶往汕头参与救援。据汕头消防部门透露，8月30日下午，广东消防总队指挥中心接到汕头支队的增援请求后，立即调派总队直属特勤70人、梅州支队54人和潮州支队24人赶赴汕头灾情最重地区进行增援。全勤指挥部接到增援命令后迅速出动，于8月30日22时18分抵达汕头市潮南区指挥救援战斗。

8月31日晚上10时10分许，第二批增援力量——广州支队71名消防官兵、14辆消防车、2架无人机、6艘橡皮艇到达潮阳谷饶。

8月30日19时许，在汕头市潮南区司马浦镇搜救被困群众的消防官兵被告知，附近一老房子内一名70多岁腿脚不利索老人以及一名患红斑狼疮的女孩被困家中床上，屋内积水已接近床沿，随时都会有继续上涨的危险。

经过现场询问，救援人员得知2人皮肤均不能碰水，施救非常困难。救援人员决定放弃使用潮湿的橡皮艇，背起老人和女孩，在齐胸的水流中摸索行走了百余米，成功将老人和小女孩送到安全地带。

20时许，消防官兵在陈店镇文光乡搜救时，隐隐听到婴儿的哭声。通过仔细搜索，消防官兵发现一平房内有两个三个月大的婴儿以及两个七八岁大的小孩被困，且已经近8个小时没吃东西，饿得几乎虚脱。“我们赶紧拿橡皮艇上的食物涉水过去给他们吃，随后我们将4个小孩分别抱到安全地带。”消防官兵介绍。

截至9月1日8时，全省消防部队共接处抗洪抢险警情1324宗，出动消防车1526辆次、消防员7825人次、舟艇1276艘次，营救2542人、疏散8047人。

佛山民兵轻舟队出动

广州日报佛山讯 (全媒体记者马俊贤 通讯员陈冬喜)8月30日18时20分，省防总发出紧急调令，要求佛山市三防指挥部立即派出广东省民兵轻舟机动一大队奔赴汕头救援。接此调令后，佛山迅速动员集结佛山民兵轻舟大队高明轻舟分队、运输保障队和技术保障队，组成一支轻舟队员40人以及保障人员18人共58人，并出动橡皮艇15艘，冲锋舟5艘，运输车辆5台的防汛抢险队伍。

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水深3米 消防员潜水用盆将孩子运送出来

广州日报讯 (全媒体记者张丹羊 通讯员魏聪、张军乐、卓珮玮)广东消防总队昨晚通报，连日来，暴雨连连，水位上涨迅猛，且没有下降的趋势，潮汕多地被淹，潮南、潮阳两镇大多数居民来不及撤离，被洪水围困家中，被困人员中大部分是老人及妇孺，救援行动迫在眉睫。

昨日下午2时许，受强对流云系影响，汕头潮阳谷饶镇突降大暴雨，救援难度再次增大，由于暴雨导致当地道路无法通行，水电断绝，粮食无继，被困多日的居民看到救援人员的到来，情绪激动，在救援人员的接连喊话安抚下才逐渐平静下来。

救援人员利用橡皮艇，单杠梯的方式逐步推进，同时固定好救援绳索，让被困人员穿好救生衣，依次顺着梯子爬下。救援人员在水中互相搀扶着，分批逐个有序地营救到橡皮艇，运送至安全区域。灾情告急，救援人员带上物资兵分多路，涉水成功营救出多名被困群众。

9月1日11时，汕头支队潮南抗洪战斗小组在出警途中发现司马浦镇司下村一村民因受水灾影响不慎导致小腿摔伤， 且家中食物均已泡水损坏，救援官兵紧急将人员送至消防大队，及时送上方便面及热水，安抚受伤群众，同时紧急联系120急救中心。因急救中心无法到场救治，随之潮南大队安排专车专员成功将受伤村民转移到医院救治。

8月31日4时，梅州支队通过长达近3公里的涉水前行，将一名即将临盆的孕妇送至120救护车。昨日，该名临产孕妇通过救援时的联系方式，将顺产一个小孩的喜讯传给救援官兵并表示感谢。

8月31日下午4时，据当地群众提供线索，谷饶镇谷贵路附近有多名儿童被困。广东消防总队特勤大队水域救援专业队官兵迅速进入现场搜救。事故现场水深超过3米，房屋一层几乎被淹没，洪水中还藏有暗流，漂浮着机油和垃圾，隐藏着淹没的汽车，随时可能造成消防橡皮艇翻没。

狭窄的街道组成了迷宫般的水城，救援官兵历经10多个弯终于发现了被困儿童。可现场情况十分危险，7名儿童和2名妇女躲藏在平房中的夹层，救援空间和房门狭小，难以使用救生圈施救。“我们果断采取潜水的方法，将孩子放入盆中，消防员潜水近身保护，将被困群众救出来。”救援人员告诉记者，经过近15分钟的营救，他们终于将被困群众成功营救至安全区。

全力救灾 广东各地派出1791个工作组

广州日报讯 (全媒体记者秦松 通讯员莫冠婷、陈石强)受季风低压影响，广东出现持续性强降雨，致使珠三角和粤东部分地市遭受洪涝灾害。记者从广东省民政厅获悉，据惠州、汕尾、汕头、深圳、珠海、河源、梅州、东莞、中山、江门、肇庆、潮州、揭阳等13市民政部门报告，截至9月1日12时，全省有27个县(市、区)受灾，受灾人口123.74万人，因灾死亡2人，失踪2人，转移避险12.7万人(转移安置3.63万人)，倒塌房屋43间，农作物受灾4.47万公顷，直接经济损失10.02亿元。

省民政厅及时安排工作组赴惠州、汕尾市指导救灾和群众生活救助工作。各地民政部门全力以赴开展因灾困难群众生活救助。截至9月1日12时，向受灾地市各级民政部门、镇(街)共派出工作组1791个，开放应急避难(护)场所1804个，发放折叠床604张、棉被2720床、毛巾被3556床、毛毯1031张、矿泉水1.7万箱、方便面4.5万箱、面包6.7万个、应急灯1554个、手电筒2000个，因灾生活困难群众救助工作正在紧张有序进行中。

抢修复电 供电部门应急Ⅲ级响应持续

广州日报讯 (全媒体记者耿旭静 通讯员沈甸)记者从南方电网广东电网公司获悉，8月29日到9月1日，珠三角、粤东地区遭受到一轮大范围强降雨的袭击，给广东电网71.3万户用户用电带来影响。截至9月1日17时，广东电网累计投入抢修人员6141人、抢修车辆1578辆开展抢修复电工作。目前，广东电网防汛Ⅲ级响应持续，珠海、汕头、惠州、汕尾、潮州供电局Ⅲ级响应持续。

全力抢险 潮惠高速潮州方向恢复通行

广州日报讯 (全媒体记者李妍 通讯员沈高)广东潮惠高速公路有限公司9月1日发布消息，受连日强降雨引发山体滑坡影响，中断通行的潮惠高速潮州方向K263+400和K263+000路面清理完毕，单向恢复通行。

经30余辆抢险车辆、几十名工人近28个小时日夜冒雨作业，9月1日15时15分，潮惠高速潮州方向惠东北至海丰西已单向解封，恢复通行。

惠州方向因孤石外露，还要做好防护并评估后才能放行，海丰西至白盆珠路段保持封闭。

潮惠高速提醒，潮惠高速往惠州方向的车辆可按以下线路方案绕行：

线路1：经甬莞高速海丰西站出口，右转324国道→约行驶28公里→从鲘门站重新进入沈海高速公路

线路2：经甬莞高速杨林枢纽立交→揭博高速→广河高速

此外，8月31日18时40分，广惠高速K60+500处发生滑坡，同时个别高边坡有落石隐患，交通部门进行了紧急抢修。广惠东延线于19时20分全线封闭，车辆可绕行国道324。