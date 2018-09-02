中国新说唱中各位导师带领的队伍PK四强赛，中国新说唱四强是谁？中国新说唱4强是谁的的战队的？91小编给大家介绍一下。

中国新说唱4强名单最新一期《中国新说唱》中，六强已经产生，虽然节目最后没有曝光派克特和ice的pk结果，不过有网友爆料说最后是Ice进了六强，派克特惨遭淘汰。下面为大家带来的是中国新说唱4强名单。

据网友爆料，前4强分别为那吾克热、刘柏辛、ice和王以太，也有网友说王以太6进4的时候淘汰了，艾特进了全国4强。

就网友曝光的4强名单来看，刘柏辛应该是争议最大的选手了。昨晚播出的《中国新说唱》中，刘柏辛顺利进了6强，不少网友都不是很认可热狗和张震岳的这个选择，都认为功夫胖和派克特的实力甩刘柏辛很多条街。

不过这只是网友爆料，真实性有待考证，具体结果我们还是静等节目播出吧!

中国新说唱4强曝光

除了上面的四强名单外，还有一个四强名单是那吾克热、刘柏辛、周汤豪和ice。而艾热和王闪火被淘汰了，还剩下那吾克热、刘柏辛和周汤豪跟ICE，从1V1battle可以看出ICE和那吾克热的实力都很强，强到导师不知如何选择，不过网友表示还是更喜欢那吾克热。

据说四强还有明星帮唱，那吾克热的帮唱嘉宾是尤长靖，周汤豪的帮唱嘉宾是吉克隽逸，刘柏辛的帮唱嘉宾是吴莫愁，ice的帮唱嘉宾是李荣浩。

有爆料消息称，在4进3的时候被淘汰的人是周汤豪。三强分别是黑马那吾克热、国际女rapper刘柏辛、热血ICE。

这个爆料的真实性是还未得到验证的，只能是等待节目播出才能揭晓最终的淘汰结果。

对于这样的三强，不少人认为女选手刘柏辛，虽然很厉害，应该不会是冠军。按照去年的规则，导师们对女选手都是多加照顾的，比如去年的VAVA，连一向严格的吴亦凡都说，要保护女RAPPER，因为太少了。

那吾克热无疑是今年节目中的黑马，一首《儿子娃娃》获得全场三票通过。就连对音乐非常挑剔的吴亦凡都起立为那吾克热鼓掌，这首歌可以说赢得在场所有人的喜欢。

歌曲完成之后，那吾克热成为三组制作人争抢对象，每位制作人使出杀手锏希望他能够留在自己战队中。没想到最后那吾克热会选择吴亦凡战队。