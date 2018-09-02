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武艺自爆喜欢沈月怎么回事 陈翔推送微信要做介绍什么情况

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 11:52:43| 编辑：火红橘子

上周六晚播出的湖南卫视首档亲情观察成长励志节目《我家那小子》的节目中，武艺自爆喜欢沈月怎么回事？今天91小编就给大家带来了陈翔推送微信要做介绍什么情况，一起来看看吧！

《我家那小子》武艺自爆喜欢沈月 陈翔推送微信要做介绍
《我家那小子》武艺自爆喜欢沈月 陈翔推送微信要做介绍
《我家那小子》武艺自爆喜欢沈月 陈翔推送微信要做介绍

上周收到武艺送的生日礼物，欣然也觉得要礼尚往来，于是带着一份特殊的礼物造访武艺家，武艺还叫上了陈翔一起玩。几个人在聊天的时候欣然“八卦”起了武艺的择偶标准，没想到武艺竟然“移情别恋”，爆料自己有了新的爱慕对象。

众所周知，从武艺出道开始就非常喜欢阿sa这一款的可爱女神，他自己也是一个十足的“迷弟”，在《我家那小子》里也不止一次表示阿sa是自己寻找另一半的标准。没想到节目播到第九期的时候，欣然再次询问武艺的择偶标准是否依然是阿sa，并聊起当下的人气新生代小花，还提到鞠婧祎、李一桐、沈月，让武艺来选择哪个女生会是他喜欢的那款“女神”，谁知武艺毫不犹豫第选择了沈月，并直夸其可爱，令陈翔和欣然十分意外，陈翔更是兴奋的告诉武艺，他有沈月微信，可以哪天约出来一起见面。

《我家那小子》武艺自爆喜欢沈月 陈翔推送微信要做介绍

坐在演播室的武艺妈妈也好奇沈月是谁，大张伟搜出沈月的照片，立刻引发了“妈妈团”的围观八卦，到底妈妈们对沈月如何评价?本周六(9月1日)22:00湖南卫视《我家那小子》揭晓答案!

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