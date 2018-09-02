抖音亲爱的心痛不爱的保重是什么歌 抖音亲爱的心痛不爱的保重歌曲介绍一览

抖音亲爱的心痛不爱的保重是什么歌?谁唱的?今天91小编就给大家带来了抖音亲爱的心痛不爱的保重歌曲介绍一览，一起来看看吧！

抖音亲爱的心痛不爱的保重是什么歌据悉，这首歌的歌名叫做《拥抱你离去》，这首歌的原唱是张北北，抖音上面很火的是一个di版的女声版。

《拥抱你离去》于2016年4月23日发行，是首讲述爱情故事的歌。微笑让人感受到对爱情乐观和至死不渝的心态。这支单曲旋律清朗、激昂，以吉他和电吉他巧妙衔接，以歌声干净、厚重，歌曲的器乐跟上情绪的起伏转折，演绎着对爱情向往与绝望，交织反复的矛盾情感。

亲爱的心痛不爱的保重歌词

拥抱你离去 - 张北北

词：刘涛

曲：刘涛

拥抱着你的离去

数着一行行的泪滴

枕着梦这回忆不忍睡

寂寞夜只剩我的狼狈

谎言天花乱坠

目睹你和他的暧昧

我的心在慢慢枯萎

悄悄地碎

如果 亲爱的心痛

不爱的保重

难爱的却成空

让我再一次感受你的温柔

如果他更适合你依偎

悲伤该如何全身而退

爱情已经已无所谓

谎言天花乱坠

目睹你和他的暧昧

我的心在慢慢枯萎

悄悄地碎

如果 亲爱的心痛

不爱的保重

难爱的却成空

让我再一次感受你的温柔

如果他更适合你依偎

悲伤该如何全身而退

爱情已经已无所谓

如果 亲爱的心痛

不爱的保重

难爱的却成空

让我再一次感受你的温柔

如果他更适合你依偎

悲伤该如何全身而退

你的干脆我没防备

如果他更适合你依偎

悲伤该如何全身而退

爱情已经已无所谓

原唱张北北个人资料

张北北，中国内地男歌手、主持人。

2012年，录制吉林卫视时尚节目《天天女人帮》。2013年，录制中央电视台节目《正大综艺》。2016年，发行单曲《如果爱你注定是我受的罪》。2018年1月，发行单曲专辑《以为》 2018年2月发行单曲专辑《愿赌服输。