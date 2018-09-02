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我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你是谁唱的 我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你歌曲介绍一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 11:49:39| 编辑：火红橘子

最近，在抖音上刷到一首超级好听的民谣歌曲，那么我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你是谁唱的？今天91小编就给大家带来了我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你歌曲介绍一览，一起来看看吧！

我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你是谁唱的“我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你”最近很多小伙伴在抖音上都刷到了这首民谣歌曲，那么这是什么歌呢?下面来看看。

据悉，这是陈硕子演唱的一首《凌晨三点》。陈硕子于8月30日在自己微博上公布了这首歌。

在当天晚上又在抖音上上传了自己唱这首歌的视频，并且说明会过一段时间将这首歌上传到自己的网易云音乐

这首歌目前已经上架了，大家可以在他的微博“大冰的小屋陈硕子”中看到他歌唱的视频，在大冰的小屋中他曾经唱过这首歌。

我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你是谁唱的 歌名歌词介绍

凌晨三点歌词完整版分享作曲 : 陈硕子

作词 : 陈硕子

我在凌晨三点

醒来的夜里

想起已失去的你

曾经说着永远一起

现在却不再联系

就算时间他模糊了很多的东西

我依然在深爱着你

如果当时的我们能少一些固执

是否会有更好的结局

我在凌晨三点

醒来的夜里

想起已失去的你

曾经说着永远一起

现在却不再联系

就算时间他模糊了很多的东西

我依然在深爱着你

如果当时的我们能少一些固执

是否会有更好的结局

我在凌晨三点

醒来的夜里

想起已失去的你

曾经说着永远一起

现在却不再联系

就算时间他模糊了很多的东西

我依然在深爱着你

如果当时的我们能少一些固执

是否会有更好的结局

我在凌晨三点醒来的夜里想起已失去的你是谁唱的 歌名歌词介绍

歌词评价：时间模糊了很多东西，但是永远抹不掉对于你的记忆，在每一个人的脑海中都会有这么一个人这么一些事永远在心底埋藏不愿再想起。

去年夏天还可以明目张胆的看你，还可以和你分享好的坏的高兴的难过的。今年你就变了。无数次梦中惊醒，醒来只有无奈，想想当初你为了挽留，给我打电话哭了四个小时，我还是那么狠心!

好了，关于凌晨三点歌词的介绍就到这来了，小伙伴们都明白了吧。

看完这篇文章有何感受？

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