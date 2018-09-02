杨紫毛骨悚然怎么回事 毛骨悚然是什么梗

《香蜜》逐渐接近尾声，凤凰全然不听锦觅和红红的解释，那么杨紫毛骨悚然怎么回事？毛骨悚然是什么梗？一起来看看吧！

正值开学之际，九月的第一天，杨紫发文：求求你，别唱了。哈哈哈，小葡萄也被这个音乐“魔怔”了吗，虽然不想听到这个音乐，平日里…脑海里…还是会不停的哼唱，不断的浮现啊……

并配图神解释“毛骨悚然”释义：表示毛不易一出来，就是往死里虐，用来形容香蜜女孩每次听到毛不易的音乐出场时，十分恐惧的心理。哈哈哈～这个解释真的不得不服，，毛老师声音一出现，香蜜女孩哭一片啊……

看到杨紫发的博文，网友表示：听到《不染》香蜜女孩表示：毛老师，萨老师一起唱倒一片 我现在脑子里都是毛老师的声音 真的怕了毛老师，一唱就开虐，现在好了只要一闲下来就开始哼“不愿染是与非” 毛不易：毛毛不知道，不关毛毛的事～让凤凰唱《全部都是你》是真的…昨晚一点多哭的泪水蒙了眼…早上起来敷眼膜 他的歌出现，虐小葡萄的戏就出来了，眼泪都控制不住 我四岁的儿子都会唱了 香蜜女孩最怕毛老师，哈哈哈 还是情霜好 一出来就是发糖，灵修

更有网友脑洞大开，展现神评论：锦觅你就当着凤凰的面，把真身霜花拿给我出来，说要把命还给他，然后一瓣一瓣掰下来，捏碎捏碎捏碎，就看傻凤凰能坚持到第几瓣……

笔给你，兄弟你来当编剧 这位道友你很优秀 我很想看，然后再设个结界，让他在结界外面哭 然后凤凰也开始哭着拔毛(对不起我想笑)。然后凤凰当着锦觅的面拔毛，看看拔多长时间能秃 然后，凤凰对着锦觅拔毛，来啊!battle 啊!然后大龙赶来：觅儿觅儿开始刮鳞 他俩一个拔毛一个掰霜花，他俩还没虐死，劳资已经在毛不易的歌声中肝肠寸断而死 他一瓣都受不了 那凤凰赢了，毛多

太有才了，一瓣都没捏碎，凤凰就阻止了 那旭凤的心会碎成渣渣 这个……感觉好爽啊!!第一瓣就吐血了 凤凰毛比霜花多 此刻感觉该唱歌了“不愿染是与非 怎料事与愿违………” 应该说灵修一遍又一遍，看坚持多久 旭凤肯定服软：锦觅掰真身会下雪，秃凤凰最近怕冷 锦觅：来啊! 凤娃：摸了摸身上的毛，(一脸漠然)你这样有意思吗 锦觅：欠你的，还给你。 凤娃：(一把代入怀里)你明知道我想要什么。

然后我们对着他们拔自己的头发，看谁坚持到底 这是只有凤凰变成真身一根毛一根毛地拔才能PK啊，锦觅得坚持住啊，毕竟凤凰毛有点多 一瓣霜花就让凤凰吐血，若是在碎一瓣，恐怕凤凰羽毛都炸没了 不公平!锦觅总共就几片花瓣?一下子就捏完了，你凤凰和龙那么多身体部件，一人得拔两集，女主角要求加戏 啊啊啊 我的觅儿 整部剧就你最可怜 大龙拔龙鳞，睡荷拔鸡毛，哈哈哈哈哈哈哈有毒

被虐哭到不行，就应该让锦觅掰霜花，看凤凰怎么办!哼!哈哈哈～这么刺激啊，邓伦已哭晕……

杨紫，1992年11月6日出生于北京市，因在《家有儿女》中饰演小雪的角色被观众所熟知。2014年3月8日，与霍建华合作主演的近代革命战争剧《战长沙》，杨紫在剧中饰演护士胡湘湘。2016年7月31日，主演的古装仙侠剧《青云志》，杨紫在剧中饰演冷傲痴情的陆雪琪。在近期热播古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》饰演锦觅，与邓伦饰演的旭凤经历三世情缘，这也是两人第三次合作，第二次演恋人。生活中杨紫活泼开朗乐观，是很多明星朋友眼中最有趣的艺人。