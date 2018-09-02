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夏浩然是谁 这就是灌篮夏浩然个人背景资料介绍一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 11:38:52| 编辑：火红橘子

这就是灌篮莫名的捧红了一位队员，那么夏浩然是谁？今天91小编就给大家带来了这就是灌篮夏浩然个人背景资料介绍一览，一起来看看吧！

这就是灌篮夏浩然是谁在这期的《这!就是灌篮》中，夏浩然李易峰相互吹捧，真是笑skr人了。

有网友表示：直男真的是经不起夸!李易峰开始还在挑夏浩然的刺，被人家一句“我懂你帅”堵得啥都忘了，眼里都有小星星了!

夏浩然不仅是颜值高，并且篮球水平也相当的高，李易峰很欣赏他，而且夏浩然很有偶像潜质。

这就是灌篮夏浩然是谁 夏浩然个人资料家庭背景介绍

据悉，可盐可甜的球员夏浩然，被称来自北京四中的“小 彭于晏 ”，他还是校队主力，1900年出生，这样优秀的小哥哥让人怎么抵抗的了?

别看小夏在镜头搞怪卖萌收放自如，其实球场上的他是个“偶像包袱”很重的男孩，或者说是一个好胜心很强的球员。

这就是灌篮夏浩然是谁 夏浩然个人资料家庭背景介绍

“记得有一次在比赛中被晃到了，后面心态一直调整不好。”夏浩然回忆起了自己在球场上最“糗”的经历，“之后的比赛打得一直没有精气神，这对我是一个非常大的打击。我自己的心态其实不是很好，在球场上情绪起伏特别大，不过最后还是慢慢调整了过来。”

这就是灌篮夏浩然是谁 夏浩然个人资料家庭背景介绍

夏浩然个人资料家庭背景介绍中文名：夏浩然

国籍：中国

民族：汉

出生日期：1900年1月1日

微博：夏浩然-0521

简介：北京四中篮球队队员

这就是灌篮莫名地捧红了一位队员夏浩然，在看完了节目后不少人都选择粉上了这枚来自北京四中的小哥哥，听说昨晚“四中彭于晏”夏耀然撩了你们的男神，二人在现场互相“彩虹屁”?真是好撩。

这就是灌篮夏浩然是谁 夏浩然个人资料家庭背景介绍

说到这里，给大家介绍一下，可盐可甜的球员夏浩然，是一位来自北京四中的校队主力，90后的青春派代表，队于像这样优秀的小哥哥怎么抵抗得了?网上关于他的资料真是少之又少，微博粉丝不到一万，发文24条，基本上都是旅游贴。可以说他的走红纯属意外，其实这二条热搜小编也是感觉莫名的“奇怪”。

看完这篇文章有何感受？

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