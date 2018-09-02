夏浩然李易峰怎么回事 夏浩然李易峰撒娇李易峰什么情况

这就是灌篮夏浩然李易峰怎么回事？夏浩然李易峰撒娇李易峰什么情况？一起来看看吧！

夏浩然李易峰怎么回事《这!就是灌篮》的夏浩然被称为北京四中彭于晏，因为他颜值真的很高，而且脸型跟彭于晏很相似。在这期的《这!就是灌篮》中，夏浩然李易峰相互吹捧，真是笑skr人了。有网友表示：直男真的是经不起夸!李易峰开始还在挑夏浩然的刺，被人家一句“我懂你帅”堵得啥都忘了，眼里都有小星星了!

夏浩然，是一位非常有潜力的篮球队员。李易峰开撩夏浩然，什么你都懂，懂了你今天没进几个球。随后，夏浩然的一句“我懂你帅”，进入了李易峰的战队。这波操作真是溜溜的了!很多网友们都调侃，这是追星现场吗?但是李易峰的这波操作真是非常的扎眼啊!经典回复“我也懂你帅”，引起网友们的热议!

看来，李易峰非常的看好夏浩然，觉得他是一个非常有实力的队员!在后面的过程中，可能会进行一定的培养!李易峰这波操作，可是圈了很多粉啊!网友们纷纷评论，我们都懂你的帅!一直在默默支持你!

还有很多网友们说，夏浩然是节目的关系户，打的球都没进，还被李易峰早早晋级。这次上了热搜，网友们有很多都在喷夏浩然。小编也不是很懂篮球，不知道大家觉得夏浩然的球技怎么样呢?

不过也有很多网友们，特别喜欢夏浩然。李易峰解锁运动达人属性，夏浩然与李易峰同框，还互相夸对方长得帅，一时间，网友们都被这两个人的对话吸引住了眼球!看来，真的是各有各的帅，还是大家公认的帅!李易峰加上夏浩然，龙骑士战队的门面担当是非常的有实力啊!

期待，他们接下来更好的表现，小编和网友们都会一直关注李易峰与夏浩然的!两个人都是大帅哥!赢得了很多女网友们的心呢!怎么样?你喜欢这样实力开撩夏浩然的李易峰吗?

夏浩然李易峰什么关系夏浩然和李易峰是队员和导师关系。

夏浩然通过勇敢撒娇和李易峰成功对上电波，这波操作我服气了，后面应该会加入李易峰战队。夏浩然你这个小机灵鬼，竟然勾引起我们的篮朋友李易峰了，这就是灌峰峰你也是没见过世面，这么快就被小鲜肉拿下了。，你俩这么甜，考虑我们灌篮女孩的心情了吗?

《这就是灌篮》是浙江卫视最近一直在播的真人篮球项目娱乐类节目，有周杰伦，李易峰等四位领队。

节目采用3v3篮球的形式展现球技进而晋级，虽然是篮球类娱乐节目，但是对于发现我国篮球人才有很大的帮助。