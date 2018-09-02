电影苏丹怎么样？电影苏丹好看吗？苏丹剧情介绍

最近这几年印度电影在中国的口碑跟票房都不错，自电影《摔跤吧爸爸》取得成功之后，网友们对印度的电影也越来越关注了，近日又有一部印度电影《苏丹》在日前上映了，那么《苏丹》怎么样呢？《苏丹》的豆瓣评分是多少呢？下面就跟着91手游网小编来看看相关资讯吧！

由印度导演阿里札法执导，萨尔曼汗、安努舒卡莎玛主演的电影《苏丹》日前上映，近百分之四十的人给了四星好评，很多人之前以为这部电影会是下一个《摔跤吧爸爸》。

电影苏丹剧情介绍

电影《苏丹》讲述了来自印度北方小镇的苏丹对摔角教练的女儿一见倾心，并通过他的决心和天分为爱摔跤，最终逆袭奥运冠军并抱得美人归的故事。但就在苏丹获得奥运金牌的同时,他却因为骄傲自大而失去了挚爱的家庭,唯一能赢回妻子芳心的办法就是—站回属于他的舞台。

因《小萝莉的猴神大叔》被中国观众喜爱的“印度三汗”之一的萨尔曼·汗，在《苏丹》中一改“猴神大叔”至憨近愚的形象，为爱转变为铁骨铮铮的柔情硬汉。

强大的演技让萨尔曼在“强悍”和“呆萌”中切换自如，完美的塑造了一个集柔情、坚韧、呆萌于一体的摔跤手。电影将小人物的励志故事抽丝剥茧式的展开，青年奋斗的意识觉醒、中年事业的逆风翻盘、家庭危机的情感救赎等打动人心的元素喷涌而出，让电影《苏丹》的口碑不错。

但看评分，总是少了一点什么东西，一部分网友点评：早知道又是这种打到血肉模糊的拳击类运动，我就不买票了。苏丹原来是擂台上的人名。当然，最后又一次成功逆袭胜利的那个。

男女平等、政府腐败、效率低下、小人物的奋斗…时不时一下的载歌载舞等元素，还有动辄近两个半小时的时长。盲看，这些印度操作在大荧幕上依旧少不了。

我见不少观众是携家带口而来，有哭有笑，看来这种手法至少对观众是还有效的，而且我觉得是有诚意的。

对于这类点评，小编只能说个人有个人的口味，还是有相当多的网友给了满分好评，“与之前看过的印度电影相比，《苏丹》的歌舞片段好看又不会觉得太多，非常的恰当。”

观众对于《苏丹》的歌舞部分非常肯定。由于独特的文化氛围和观影习惯，印度电影中通常都有着大量的歌舞场面，这一特色对于许多国家的观众来说很难适应，而《苏丹》则解决了这一问题。

本片以国际化标准打造，并不过多运用歌舞来撑场面，《苏丹》中寥寥几段歌舞用的恰到好处，完美的展现了人物情绪与剧情进展，这样的设定让本片在印度电影中颇具个性，更国际化，而这样的作品自然更容易受到外国观众的喜爱。

据悉，《苏丹》不仅在印度本土大获成功，在全球各国收获的票房也十分可观，烂番茄的新鲜度高达89%，在中国估计也能收获过亿票房。

《苏丹》有着自己的取胜之法—情感共鸣，这部聚焦家庭、事业、成长的电影，充分展现了一位男人朝着梦想前行中的细碎生活和家庭成员之间的关爱与矛盾，给梦想以精神支撑、给现实以温暖回望。

作为已经通过各国票房市场检验的印度神作，不仅是印度社会的真实写照，更是不屈精神的美好象征。

而这种叩击现实的励志故事以及百折不挠的不屈精神是共通的，《苏丹》可以跨越文化的壁垒，让中国观众也能喜欢，“感同身受，有些情节让我想到自己在擂台上的时候，也曾想过放弃”。