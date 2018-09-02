韩国42岁女星嫁给24岁中国丈夫节目叫什么？两人的感情史介绍

相信最近不少小伙伴都看到过这样一档综艺节目，一个韩国40多岁的女子嫁给了一个小她10多岁的中国男子，那么这个节目名称叫什么呢？很多小伙伴都不知道，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

韩国42岁女星嫁给24岁中国丈夫节目叫什么？

最近韩国明星咸素媛与中国富二代陈华的热度很火，不仅是因为二人之间相差18岁的婚姻，更是因为陈华家简直不要太有钱，据悉这个节目叫做《妻子的味道》，在节目中，二人也是十分有看点的。

《妻子的味道》最新一期节目中，韩国42岁女星咸素媛随24岁中国丈夫陈华来到山东青州老家，见婆家亲戚，咸素媛一进门见到满屋亲戚就吓傻了。

但当众人纷纷拿出红包后，本来强烈推脱的她，还是不自觉地向前走，并当场数起了红包。

此前播出的综艺节目《妻子的味道》中，公开了克服18岁年龄差的中韩话题情侣陈华、咸素媛的婚礼现场，二人的结婚典礼充满笑声和泪水，令观众感动不已。

咸素媛在节目中表示，“最近好多人都说羡慕我，说我上辈子拯救了国家”，引发观众爆笑。

节目中播出的结婚典礼上，陈华的父亲一直站在陈华旁边，新娘入场结束了也没有要走的意思。最后婚礼司仪只好请其退场，令现场嘉宾爆笑。

在婚礼正式开始之后，咸素媛回想起两人一路走来的种种不易，一度哽咽。她真情告白道，“面对困难我曾想过放弃，真的很对不起。谢谢你在我想放弃的时候用爱把我留下。

也感谢公公婆婆允许我们结婚，我很幸福，陈华，你永远是我的男人，你是我的唯一，我爱你”。感人的场面让许多中韩网友表示“泪目”。

但是随着陈华爸爸的登场，现场氛围再次欢快起来，陈华爸爸亲自唱韩语祝歌，但是机器人似的发音又引发了一轮爆笑。

在婚礼结束后的喜宴上，陈华爸爸继续担任“搞笑担当”，在给新人做拔丝地瓜时，材料选择上出了差错，让人忍俊不禁。

咸素媛与陈华相识并不久，陈华便向咸素媛表白：“我可以养你吗?”瞬间俘获咸素媛芳心，虽然郎有情妾有意，可陈华的父母起初多有意见，非常反对这门婚事，而陈华则完全不顾父母断绝关系的警告，执意要娶咸素媛。

陈华与咸素媛婚后便去了韩国，一直在参加一档夫妻真人秀节目《妻子的味道》，在节目中，咸素媛与陈华常常秀恩爱，当众热吻，甚至称两人在家里洗漱刷牙都黏在一起，而42岁的咸素媛日常则喜欢撒娇叫小18岁的老公陈华“哥哥”或“爸爸”。

在6月份播出的一期中，陈华陪咸素媛去产检，咸素媛被查出已经怀孕10周，预产期在12月底，夫妻俩开心不已。陈华在韩国慢慢得到了咸素媛父母的认可，咸素媛父母称将陈华已经当成了自己孩子。

而如今，咸素媛怀孕，凭此也渐渐获得了陈华父母的认可，8月7日，该节目最新一期播出，最新一期节目组邀请了陈华的父亲，咸素媛与公公见面后，双方笑逐颜开，热情握手。

在节目上，陈华父亲公然称赞儿媳咸素媛很漂亮，还为夫妻俩封了5个大红包，这5个红包中，第一个红包足够买车，第二个足够买房，第三个是给儿子的，第四个给儿媳，第五个是给未来孙子的，另外还送未来孙子一条金项链。