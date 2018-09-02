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赵本六被永久封是怎么回事？赵本六被永久封原因介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 10:38:02| 编辑：沐兮

赵本六是YY上的一位男主播，近日在直播的时候被强制下线，并被封号。那么这是怎么回事呢？赵本六为什么被永久封呢?面就跟着91手游网小编来看看吧！

赵本六为什么被永久封？赵本六直播亲女孩子手说脏话

赵本六直播室

赵本六为了吸引网友的眼球，竟然去了KTV直播，但是这个KTV可不是大家平时去的KTV。这个KTV里面竟然还有小姐，也就是大家常听到的KTV公主。赵本六一次性还找来了6个，并且对她们的服装进行检查，其中一个小姐的衣服太暴露，赵本六还让她用自己的长头发遮挡一下。

赵本六为什么被永久封？赵本六直播亲女孩子手说脏话

赵本六和老婆

但是大家不要误以为赵本六是个正人君子，那是因为他害怕违规被罚钱或封号等等。但是在直播的时候，赵本六可是玩的很开心，似乎完全忘记了他是在直播。而赵本六竟然给其中一位长得比较漂亮的小姐200元，作为回报赵本六可以亲那位小姐。赵本六不仅亲，得意忘形的他还开始飙起了脏话，估计那个时候，他还真的以为自己是坐拥三千佳丽的皇帝

赵本六为什么被永久封？赵本六直播亲女孩子手说脏话

赵本六和美女连麦

殊不知，这个时候他的账号突然被封。据悉是因为赵本六的直播涉黄，因此被封号的。小编最不喜欢的就是赵本六这类的主播，天天在网络上传播这种不健康的思想。一些年轻人看了，肯定会误以为去KTV找小姐玩是很正常很爽的事，一定会被带坏的。

看完这篇文章有何感受？

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