91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

霍尊女友是谁？霍尊女友小露露真实身份曝光

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 10:35:26| 编辑：沐兮

霍尊凭借一首卷珠帘爆红，近日为人低调的霍尊却被全明星探踢爆了恋情，那么这是怎么回事呢？霍尊女朋友是谁呢？霍尊女朋友有什么来头呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

霍尊女友小露露真实身份竟然是她 小露露微博学校曝光

小露露霍尊恋情曝光

霍尊女友的微博名字叫作“小露露要做音乐家”，所以大家都称呼她为小露露，但是她的真实名字到底是什么，网友还没有爆出来。对于小露露，大家只知道她是上海人，现在长期居住在加拿大，是学舞蹈专业的一个女生。但是从她的微博名字，也可以看得出来小露露是一个爱好音乐的人，或许是这个原因，才被霍尊迷住的吧。

霍尊女友小露露真实身份竟然是她 小露露微博学校曝光

小露露和霍尊全家出游

小露露常常在微博上发文支持霍尊，还@ 过霍尊。网友扒出，小露露曾经还和霍尊一家人出游，大合影的时候，霍尊还紧紧地把小露露拥入怀中，由此可见霍尊和小露露的关系。而且小露露也得到了霍尊家人的认可，除了去和霍尊家人出游。全明星探拍摄的视频中，霍尊的父亲为了给小两口独处的空间，还特意去楼下遛狗离开了家。

霍尊女友小露露真实身份竟然是她 小露露微博学校曝光

小露露高清美照

看小露露的微博，内容基本上都是美食，美景，以及一些跳舞的视频。所以说小露露应该就是那种让人羡慕的白富美，否则日子不可能过的这么潇洒的。如今小露露也和霍尊交往多年了，感情也非常稳定，希望早日看到他们的爱情修成正果。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号