霍尊女友是谁？霍尊女友小露露真实身份曝光

霍尊凭借一首卷珠帘爆红，近日为人低调的霍尊却被全明星探踢爆了恋情，那么这是怎么回事呢？霍尊女朋友是谁呢？霍尊女朋友有什么来头呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

小露露霍尊恋情曝光

霍尊女友的微博名字叫作“小露露要做音乐家”，所以大家都称呼她为小露露，但是她的真实名字到底是什么，网友还没有爆出来。对于小露露，大家只知道她是上海人，现在长期居住在加拿大，是学舞蹈专业的一个女生。但是从她的微博名字，也可以看得出来小露露是一个爱好音乐的人，或许是这个原因，才被霍尊迷住的吧。

小露露和霍尊全家出游

小露露常常在微博上发文支持霍尊，还@ 过霍尊。网友扒出，小露露曾经还和霍尊一家人出游，大合影的时候，霍尊还紧紧地把小露露拥入怀中，由此可见霍尊和小露露的关系。而且小露露也得到了霍尊家人的认可，除了去和霍尊家人出游。全明星探拍摄的视频中，霍尊的父亲为了给小两口独处的空间，还特意去楼下遛狗离开了家。

小露露高清美照

看小露露的微博，内容基本上都是美食，美景，以及一些跳舞的视频。所以说小露露应该就是那种让人羡慕的白富美，否则日子不可能过的这么潇洒的。如今小露露也和霍尊交往多年了，感情也非常稳定，希望早日看到他们的爱情修成正果。