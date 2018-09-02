电视剧《如懿传》现在剧情越来越精彩了，在最新剧情中舒妃也登场了，那么舒妃最后的结局是什么呢？舒妃是谁扮演的呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

如懿传舒妃的是谁演的？如懿传舒妃结局是什么？

不懂历史，单纯觉得如懿传好看，周迅演得好，看部电视剧还追着你bb历史的，赶紧回初中偷两本历史书回家慢慢研磨，或者发明时光机穿越回大清写本记录书，整天装的深明大义是想膈应谁呢……

影片中的陈昊宇饰演的舒妃意欢从造型和装扮上来看都给人小清新的感觉，一眼看上去就是没心机的女人。只可惜剧中的舒妃结局并不好，生下的唯一的孩子也是夭折了，本来就不争强好胜的她更是心灰意冷的，其实她也是比较有人缘的一个，和如懿的关系也不错，还是逃脱不了死亡的命运。

《如懿传》最新预告中叶赫那拉·意欢上线了，她是太后推荐给皇上的女人，一曲歌舞就已经赢得了皇上的心。她出生显贵，只不过姓叶赫那拉，被其他人认为不吉祥，因为叶赫那拉氏被大清灭的时候，曾扬言叶赫那拉就算是剩下最后一个女人，也要灭了爱新觉罗，没想到一语成谶。

意欢长得非常美，乾隆很喜欢，后来被封为舒妃，她深爱皇帝，十分痴情。气度冷傲，雅好诗书，说话做事直接，爱憎分明，不喜与宫中人往来，与如懿交好。却不料乾隆对其防备极深，不愿让她为自己诞下子嗣，而得知这一真相后，率真美好的舒妃便毅然结束了自己年轻的生命。

其实皇上对她并不是，没有情，只可惜皇上觉得舒妃是太后的人，所以一直都在堤防舒妃，虽然最后舒妃生下了十阿哥，可惜最后还是夭折了，舒妃就这么一个孩子再想到皇上一直忌惮太后，自然而然想到是皇上害死了自己的孩子，最后她绝望自焚了。

乾隆十六年(1751年)，在舒妃入宫整整十年，在她二十四岁时才诞下皇十子，但是上天明显并不眷顾她。其子出生不过两年，便夭折了，而后舒妃并再无子嗣。唯一的孩子早夭，与电视剧中舒妃早殇儿子经历相符。

舒妃因为家世显赫，得到乾隆不一般的对待，即使身前没有子女依靠，在后宫中几乎是一帆风顺登上妃位，但是也仅止于此。从舒妃的经历来看，妃子得到皇帝的宠爱固然重要，但是妃嫔在后宫中的地位，起到更大作用其实是天生的家世背景。

舒妃面貌秀美，天真可爱，在乾隆看来甚是新鲜可人，加上舒妃家世显赫，自然位份上升极快，在同年十一月，由贵人越级擢封为舒嫔。年仅十四岁，无子无女，入宫不过一年，便得以升至嫔位，可见乾隆对其也是宠爱有加。

舒妃(1728-1777) 叶赫那拉氏，乾隆帝之妃。她是侍郎纳兰永寿的女儿。纳兰明珠的曾孙女，出身较高，家世显赫。舒妃生于雍正六年六月初一。乾隆六年十三岁时入宫为贵人，同年十一月，册封为舒嫔。乾隆十三年四月晋舒妃。乾隆十六年舒妃在二十四岁时生皇十子，但早殇。她本人于乾隆四十二年五月三十日逝世，享年49岁。舒妃去世时，已经年至半百，与电视剧中绝望自尽而死，却有着极大的差别。

电视剧《如懿传》中，叶赫那拉意欢由演员陈昊宇出演。

2014年1月获得台湾中视《华人星光大道3》总冠军，同年12月，参加中央电视台全媒体互动音乐真人秀《中国正在听》，获得全国8强的成绩。2015年5月，参演由郭敬明监制的音乐剧《小时代》，饰演林萧。2016年7月，拍摄古代传奇历史剧《回到明朝当王爷之杨凌传》。拍摄励志校园网络剧《热血高校》 ，参演《九州缥缈录》。

陈昊宇于2010年考取厦门理工学院数字创意学院，学习音乐工程专业 。2012年9月，以“交换生”的身份就读于台湾元智大学资讯传播系。2013年，参加在台湾政治大学举办的“全台湾校园歌唱比赛”并夺得冠军。

据陈昊宇介绍，意欢剧中经历三个阶段。初遇皇帝，一见钟情少女怀春;入宫后待在皇上身边，幸福不已;最后当她以为自己触达到了顶尖梦想时，却将一生葬送在了熊熊火焰之中，堪称浓烈。在这期间，如懿是唯一一个来真的安慰过她的人。“她们能够互相理解，相互欣赏，如懿是意欢真正的也是唯一的朋友。”

出道不久，陈昊宇便有幸出演《如懿传》，她也十分珍惜这样的机会。拍摄期间，从神态礼仪到谈吐经过多次训练。拍摄之余以意欢视角写日记，力求贴近角色保持人物状态。之前《延禧攻略》中明玉的姜梓新也试过这个角色，不过最后惜败!