欧阳娜娜入学怎么回事？欧阳娜娜读的哪所大学？

9月1日，歐陽娜娜Nana和妈妈傅娟一起现身首都机场，她将和妹妹欧阳娣娣一起赴美国留学，重返校园入学伯克利。歐陽娜娜Nana工作室 也发文告知娜比的行程，“飞波士顿，感谢所有的相遇，感谢所有的陪伴，感谢大家，等我们回来。”加油呀！

欧阳娜娜入学怎么回事

9月1日是很多的学校开学的日子，也是欧阳娜娜开学的日子。最近欧阳娜娜发微博表示，将要去上大学了。主要是音乐专业，粉丝留言也是很暖心，仙女还是找到了适合自己的生活方式。

粉丝们见闻，纷纷到工作室微博下留言给娜娜送上祝福“虽然舍不得但还是要祝你一路平安”、“风里雨里我们等你”。欧阳娜娜近来传出狂推戏剧和电影邀约，就是因为今年9月入学美国波士顿伯克利音乐学院就读，成为王力宏学妹。欧阳娜娜的经纪人曾明进表示：“确定要去念书。”

欧阳娜娜去年接受专访，面对为演艺圈放弃学业的敏感话题，曾直率回应：“你怎么知道我没有在读书?为什么书一定要在学校读?”并表示对于进演艺圈这个决定并不后悔。早在欧阳娜娜五岁的时候，就开始学习了钢琴，之后过了一年也开始学习了大提琴，并且还在11岁就赢得台湾大提琴比赛冠军并以第一名的好成绩保送进入了台湾师大附中音乐班。

欧阳娜娜读的什么大学

伯克利音乐学院，是世界知名的音乐学校。

2013年，13岁的欧阳娜娜凭借大提琴考入世界著名音乐学院——美国柯蒂斯音乐学院。2014年，欧阳娜娜在电影《北京爱情故事》中饰演刘星阳一角，之后开始在娱乐圈发展。2015年，她从柯蒂斯音乐学院休学，决定专注于演艺事业，引发网友热议。近日，据台湾媒体报道，17岁的欧阳娜娜确定今年9月重回校园，入学美国波士顿伯克利音乐学院，成为王力宏[微博]学妹。该条微博配图中，除了欧阳娜娜本人，妹妹欧阳娣娣也一同出镜。

据悉，14岁的欧阳娣娣也将随姐姐一同去往波士顿，进入当地高中上学，母亲傅娟也将随二人长期居住在波士顿。在欧阳娜娜工作室发文20分钟后，欧阳娣娣晒出与姐姐的照片，证实此事。

对此，网友们纷纷回复：“娜娜和娣娣，一路平安，万事顺意！”、“风里雨里我们等你，娜比加油！”

美国波士顿伯克利音乐学院

伯克利音乐学院是美国顶尖的现代音乐学院，坐落在美国波士顿。伯克利音乐学院始建于1945年，创始人是麻省理工学院教授钢琴和作曲的劳伦伯克教授。

美国当地时间2016年1月20日下午5点，美国著名流行音乐学院-伯克利音乐学院与著名古典音乐学院-波士顿音乐学院正式宣布合并，并在伯克利音乐学院表演中心举办签字仪式。两校于2016年6月正式合并，合并后的学校名称为伯克利音乐学院，原波士顿音乐学院改名为伯克利波士顿音乐学院(The Boston Conservatory at Berklee)。合并后，两校将共享教学资源，但在招生录取和学科管理方面仍然保持相对独立，以充分发挥各自在流行音乐和古典音乐方面的学科优势。

知名校友

李欣芸（台湾独立流行音乐人）

王力宏（亚洲天王巨星）

熊汝霖（中国大陆实力歌手）

PSY（本名朴载相，韩国著名歌手 代表作江南style）

Henry Lau（中文名刘宪华，歌手，音乐制作人，著名韩国组合Super Junior M成员）

Hemenway（日本摇滚乐队，成员均为伯克利学生）

周俊威 （英文名 Eddie Chow, 歌手，音乐制作人, 现居美国）

THE RiCECOOKERS（日本摇滚乐队）