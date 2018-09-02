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潘粤明深夜发文说了什么？陈祉希手撕董洁是怎么回事？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-02 10:27:17| 编辑：沐兮

近日潘粤明与董洁离婚一事又被重提，原因是潘粤明的前经纪人陈祉希突然出来手撕董洁，那么这是怎么回事呢？潘粤明的前经纪人陈祉希为什么要手撕董洁呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

潘粤明深夜发文说了什么？陈祉希手撕董洁是怎么回事？

潘粤明深夜发文说了董洁什么？潘粤明发文是偏向陈祉希还是董洁？

潘粤明帅照

8月31日晚，一则重磅消息传出，有网友爆料潘粤明前经纪人陈祉希竟然在朋友圈手撕董洁，莫非陈祉希和董洁有什么恩怨吗?从截图中可以看到，陈祉希爆料董洁不让孩子看望病重的爷爷，并称董洁“看上去是白莲花，实际是毒蘑菇”，语气措辞可谓是丝毫不留情面，也因此董洁、潘粤明离婚纠纷再度被提上桌面议论，而且今天董洁也因为此事上了热搜。

潘粤明深夜发文说了董洁什么？潘粤明发文是偏向陈祉希还是董洁？

陈祉希撕董洁

董洁真的如陈祉希说得如此不堪吗?但仅凭陈祉希一面之词就判定一个人也是不现实的，那真相到底是怎样的呢?这可是需要当事人出来回应才得知的了，不知潘粤明对此事是怎么看的呢?潘粤明工作人员深夜发文又说了什么呢?

潘粤明深夜发文说了董洁什么？潘粤明发文是偏向陈祉希还是董洁？

潘粤明工作人员深夜发文

在事件爆发之前，潘粤明正在曾与下午现身深圳发布会，发布会上的潘粤明与其他加冰谈笑风生，和往常一样并没有什么异样，不过会后并未接受媒体访问。据悉，当天节目一直录制到了晚上近11点，而潘粤明工作人员于深夜在朋友圈发文吐槽了，并配上潘愉悦的表情包，疑似从侧面表示潘粤明并未受到传闻影响

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