朱茵和星爷相信大家都知道，当年他们分手后不少人都很惋惜，那么朱茵和星爷到底是为什么分手的呢？朱茵恨星爷是不是真的呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看相关资讯吧！

朱茵恨周星驰的原因是什么？星爷终身未娶是因为朱茵吗？

朱茵为什么恨周星驰

周星驰就不用在这里介绍了，他在之前的二十年间带给了我们观众不少欢乐，是一代喜剧巨星。朱茵和周星驰的感情起点发生在1992年，当年朱茵与周星驰合作拍摄《逃学威龙2》后，两人公开恋情。不过，好景不长，3年后，两人分手。从此就有传闻两人不再相来往，更有传闻朱茵因此憎恨周星驰。

朱茵为什么恨周星驰

至于朱茵与周星驰分手的原因，传言更多的是由于莫文尉插足导致他们分手。不过一直以来这个传言也没有得到双方的的确认。据悉朱茵与周星驰拍拖的时候，朱茵是深深地爱着星爷的，所以才造成了最后分手因爱成恨。

朱茵为什么恨周星驰

在1995年《大话西游》中，周星驰扮演的至尊宝对朱茵扮演的紫霞仙子说“曾经有一份真挚的感情放在我面前，我没有珍惜，等我失去后才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。如果非要在这份爱上加上一个期限，我希望是一万年。”不知道感动了多少人，谁也想不到当年他们就分手了，就如《大话西游》中至尊宝与紫霞仙子没有结局一样。网友们都感叹：天意弄人!

在之后的日子里，周星驰也换过女朋友，但是直到今年已56岁了还依然没有结婚。而在网络上不时传出曾与他合作过的明星都指责他霸道、自私，不过也有不少人是对星爷一直坚持的。而作为星爷的粉丝，无论他生活和性格上如何，也是一如即往的喜欢他，因为大家都明白，人无完人。

朱茵为什么恨周星驰

而朱茵与周星驰分手后，直到1998年认识了Beyond歌手黄贯中，才慢慢走出与星爷回忆。他们于在2012年成婚并生了一个女儿，也过上去幸福的生活。至于网络上流传的“朱茵为什么恨周星驰”其实也是无从考究。

爱一个人，最终不能在一起，也不一定双方留下憎恨，有时分开也许是为了让对方过得更幸福。