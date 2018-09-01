抖音莉哥1400什么梗 抖音莉哥评论区1400意思详情

抖音上的莉哥又有黑料了，之前的莉三万算是已经过去了，最近有出了个莉哥1400的梗，小编为大家带来了抖音莉哥评论区1400视频在线观看，一起来看看吧。

抖音莉哥评论区1400是什么意思

原来莉哥在直播的时候直言：既然想加我微信，那1400是事么?肯定不是事，你说我1400微信贵么?不贵吧?

此言一出，立即引起了众多网友的愤慨，当初成为你的粉丝是因为你的清纯，你笑的单纯，哪怕是别人说你唱歌并不好听。但是现在你变了，变得不是以前那样单纯的你了。也只能说莉哥毕竟是个小女孩，不懂的心机，这种话在直播的时候是万万不能够说的。很多网友又提起了莉三万的事情，也是有一次直播的时候，莉哥说刷三万礼物加微信。所以就这样，莉哥的评论沦陷了。

所以很多网友愤慨的去刷1400，并且要取关莉哥，我观察了一下，大概一个小时之前粉丝数量是4454.8，大概一个小时的时间掉粉4000个。

我想说的是，作为网红来讲红容易，是大家喜欢你，但是当你变了，大家不再喜欢你了，你也很快就会一落千丈。作为一个中立的小编，我还是很喜欢莉哥的，我不盲目，毕竟她这样说话说明她更没有心机，只是为人处世方面确实是差一些。