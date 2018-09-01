成都小甜甜和马云同时掉水里你救谁 抖音搞笑视频观看

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抖音成都小甜甜和马云同时掉水里你救谁搞笑视频观看



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抖音成都能带我吃饭就好的小姐姐是谁

昵称：你的小甜甜

ID： 7637499

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个人微博资料

小姐姐是这几天刚开的微博，一起关注一下吧

微博地址：https://weibo.com/p/1005056666640523/home?from=page_100505&mod=TAB&is_ho

视频里的记者问到：“你觉得男生多少工资可以养活你?”

“我觉得带我吃饭就好了”

这位小姐姐也是一位路人，但是最近两日，她的热度比明星都要高了，她的抖音ID叫做：你的小甜甜，微博是：你的小

甜甜zY，也是一位90后的小女孩，据悉，目前正在上学，偶然的机会，这位小姐姐成为了网络的红人。

这位小姐姐与前蜜蜂少女队蜂巢训练生李佳洁是好朋友，目前微博粉丝已经超过9万多了抖音粉丝更是超过了200多万，

爆红速度堪比温婉了

“能带我吃饭就好了”这句话让这位成都姑娘全网爆红，好多小伙子都往成都赶，要请她吃饭，这个现象反映了当代年轻

男孩面临的巨大择偶压力，遇到这样的女孩，好像在潘家园捡了个大漏。

你可曾遇到这样一个人：她不在乎你身高多高，体重多重，家产多少，她觉得两个人在一起最重要的是合适，她对你的

要求是能带我吃饭就好。

这样的女孩儿仿佛能戳中人心底最柔软的地方，有个姑娘傻傻的看着你笑，对你说“没事，你什么也没有也没关系，能

带我吃饭我们能填饱肚子就好。”这样的女孩儿可遇不可求，斯人若彩虹，遇上方知有。

你的小甜甜zy，一句话打败了抖音99%的女生，成为网友心中的完美女神，大家都买票去成都了，这样的女孩，你喜欢

吗?实力pick!