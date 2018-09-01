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成都小甜甜和马云同时掉水里你救谁 抖音搞笑视频观看

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 14:46:51| 编辑：林克醒来

最近抖音成都小甜甜很火，那么请问大家成都小甜甜和马云同时掉水里你救谁？小编为大家带来了抖音成都小甜甜和马云同时掉水里你救谁搞笑视频在线观看，一系列看看吧。

抖音成都小甜甜和马云同时掉水里你救谁搞笑视频观看

原视频地址：点击进入

抖音成都能带我吃饭就好的小姐姐是谁

昵称：你的小甜甜

ID： 7637499

获赞：112.6w

关注：51

粉丝：136.6w

个人微博资料

小姐姐是这几天刚开的微博，一起关注一下吧

微博地址：https://weibo.com/p/1005056666640523/home?from=page_100505&mod=TAB&is_ho

视频里的记者问到：“你觉得男生多少工资可以养活你?”

“我觉得带我吃饭就好了”

这位小姐姐也是一位路人，但是最近两日，她的热度比明星都要高了，她的抖音ID叫做：你的小甜甜，微博是：你的小

甜甜zY，也是一位90后的小女孩，据悉，目前正在上学，偶然的机会，这位小姐姐成为了网络的红人。

这位小姐姐与前蜜蜂少女队蜂巢训练生李佳洁是好朋友，目前微博粉丝已经超过9万多了抖音粉丝更是超过了200多万，

爆红速度堪比温婉了

“能带我吃饭就好了”这句话让这位成都姑娘全网爆红，好多小伙子都往成都赶，要请她吃饭，这个现象反映了当代年轻

男孩面临的巨大择偶压力，遇到这样的女孩，好像在潘家园捡了个大漏。

你可曾遇到这样一个人：她不在乎你身高多高，体重多重，家产多少，她觉得两个人在一起最重要的是合适，她对你的

要求是能带我吃饭就好。

这样的女孩儿仿佛能戳中人心底最柔软的地方，有个姑娘傻傻的看着你笑，对你说“没事，你什么也没有也没关系，能

带我吃饭我们能填饱肚子就好。”这样的女孩儿可遇不可求，斯人若彩虹，遇上方知有。

你的小甜甜zy，一句话打败了抖音99%的女生，成为网友心中的完美女神，大家都买票去成都了，这样的女孩，你喜欢

吗?实力pick!

看完这篇文章有何感受？

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