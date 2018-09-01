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多地传裸男抢孩子 多地传裸男抢孩子事件始末介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-01 14:18:11| 编辑：林克醒来

最近一段裸体男子街头抢孩子的视频在网络上疯狂传播，这是怎么回事？发生地在哪里？裸男到底是谁？接下来小编为大家介绍一下，一起来看看吧。

一则有关“裸体男子街头抢孩子”的视频被冠以多地在网络热传，十余个城市的网警通过微博辟谣。8月30日，经记者与警方核实，该视频实际发生地在浙江宁波市北仑区。这段网络热传视频时长约10秒，目前已无法找到原始发布内容。视频中，在繁华路段某银行附近，一全身裸露的男子冲向一辆电瓶车，欲强行将坐在电瓶车后座上的儿童拉下来，被赶来的群众阻止控制

多地传裸男抢孩子是怎么回事_多地传裸男抢孩子事件始末

在8月27日到8月28日内，这一视频被冠以多地名称在各地市民微信群中传播，并附以类似“这是发生在当地某工商银行门口的抢孩子事件”的言语，引起多地群众恐慌。据不完全统计，目前该视频已在四川成都、乐山、南充、洪雅、广元，河南南阳，广东汕头、江门、中山，广西兴安，山西阳城，福建南平、宁德，湖北武汉、黄石，湖南怀化，江苏靖江，安徽滁州，浙江台州等地传播。目前已有11省19个地区的网警及时辟谣。警方提醒，已转发的网民请删除不实信息。对部分未核实信息便转发不实消息的恶意传谣者，警方已进行教育训诫惩罚。

多地传裸男抢孩子是怎么回事_多地传裸男抢孩子事件始末

8月30日，记者与台州警方核实，该视频中所传事件发生在8月26日宁波北仑某地，并非网传中的各大城市。视频中的男子系精神疾病患者，已及时被当地警方控制，网民无需紧张。提醒大家：各位网民对于无法澄清或不了解的网上信息， 可以向当地警方求证，切勿盲听盲信，切勿传播来源不明的信息，坚决做到不造谣、不信谣、不传谣 。

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