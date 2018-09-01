李佳恩没出道怎么回事 李佳恩为什么没出道

综艺节目produce48决选近日正式结束，produce48成员中备受关注的李佳恩没出道引起不少网友热议，那么李佳恩没出道怎么回事？李佳恩为什么没出道？一起来了解一下吧！

最近综艺节目produce48决选结束，很多人还是有很多的遗憾的。因为李佳恩没有出道，比赛时佳恩的表现有目共睹，但是现在爆冷没有出道。

李佳恩没出道怎么回事最近produce48大决选，最后选出了12人的出道名单，但是，李佳恩爆冷，没有出道，很多的粉丝大呼不可能。看过节目的都知道，李佳恩绝对是C位的有力竞争人选，很多人还是希望李佳恩能顺利出道，但是最终却没有出道，很多人觉得还是很失望的。

李佳恩没出道，c位出道是张元英，第二名到第十二名的排行顺序是， 宫脇咲良 曹柔理 崔艺娜，安宥真，矢吹奈子，权恩菲 姜惠元 本田仁美 金彩元 金珉周 李彩燕。

《produce48》追了四个月的节目，就这样结束了。今晚总决赛直播揭晓了最终12人出道名单。张元英第一C位出道、小樱花宮脇咲良第二、曺柔理第三、崔艺娜第四、安宥真第五、矢吹奈子第六、权恩菲第七、姜惠元第八、本田仁美第九、金彩元第十、金珉周第十一、李彩燕第十二。出道组合名定为“IZONE”!

TOP圈的佳恩居然直接掉到14??论实力，李佳恩top3以内。论排名，李佳恩三次蝉联第一，三次第五，最低的一次第八，出道12个人，结果最后14。论各野榜数据，之前的one pick调查无论是韩网日本还是全国的各网站的数据都是top5以内，其中好几个top2。就连练习生的one pick也是第二名。

李佳恩没出道是因为什么produce48里面，本该有实力的选手爆冷没有选上，很多人还是表示不可思议，不过节目已经结束，只希望李佳恩可以选择个人solo出道，还是很值得期待的。

韩日比例9:3真的让人无语，十二人出道，日本这边才三个人?樱花出道是预料之中。说实话不太想让奈子出道，因为今年总选和美久都进了总选，韩国出道日本那边怕是人气会下滑。好好的美宥和喵其实应该出道的，毕竟回日本那边还是去洗脚。

李佳恩最终排名十四，无缘出道位。李佳恩经历了五年的空白期，鼓起勇气来到Produce 48选秀，在节目初蝉联第一名。在之后的节目中发挥出色，并且从未掉下出道位，对于李佳恩没有出道，众多网友倍感遗憾。但是李佳恩展现了一个偶像应有的素质，虽然心痛没有出道但是依然面带微笑，直面结果。

李佳恩李佳恩，女子组合After School引入5期新生。经纪公司Pledis 10日公开了这一消息并表示：“满17岁的少女佳恩在After School训练的练习生中具有最powerful的表演和魅力声线，得到认可确定加入After School。2018年参加《Produce 48》获得首次排名第一。

中学时期在日本留学

2012年4月27日

Afterschool日本巡演东京站参与 Let’s do it!和Bang!两首歌(初次登场)

2012年4月28日

Afterschool日本巡演名古屋站参与 Let’s do it!和Bang!两首歌

2012年4月30日

Afterschool日本巡演大阪站参与 Let’s do it!和Bang!两首歌

佳恩是个爱笑，经常希望将快乐带给别人。她经过了三年训练的练习生，虽然训练过程中亦有很困难的时候，她为了After School强势的舞蹈下了很多功夫。最后她因为在练习生中具有最powerful的表演和魅力声线，得到认可确定加入After School。