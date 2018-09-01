吴宗宪儿子开演唱会怎么回事 吴宗宪儿子光速复出是真的吗

前段时间吴宗宪儿子因不当言论被迫离开娱乐圈，近日吴宗宪儿子光速复出将开演唱会登上热搜，那么吴宗宪儿子开演唱会怎么回事？吴宗宪儿子光速复出是真的吗？一起来看看！

娱乐圈不断有人进来有人出去，上周因为不当言论被迫离开娱乐圈的吴宗宪儿子表示，将会在9月2日开演唱会，对于很多人来说，还是很意外的，光速复出吗?

吴宗宪儿子开演唱会怎么回事吴宗宪儿子此前因为不当言论被迫离开演艺圈，当时吴宗宪也表示，将会让他离开演艺圈，不会出道。没曾想，打脸的事情还是发生了，最近吴宗宪儿子就表示，9月2日将会开演唱会。

据台湾媒体报道，天王吴宗宪儿子吴睿轩(鹿希派)因在社交平台扬言炸台北市政府，引起轩然大波，他更遭罚款50万(约人民币11万)，以及缓起诉一年，本来吴宗宪气到要他退出演艺圈，但四天过后，他火速复出，不但本周开始上节目通告，31日更在社交平台宣布将在9月2号举办演唱会。

对此，吴宗宪回应《ETtoday星光云》记者：“现在他(鹿希派)就要靠他自己走下去，我现在扮演的角色就是‘Lucy派的父亲’。”对于儿子突然宣布开演唱会一事，他则回应：“这我就不知道了，但是应该是一场小型的歌迷会。”他透露儿子现在已在全力准备中，可能整张唱片都会唱，他表示自己也是早上才听儿子提起。

吴宗宪儿子要复出了吗是的，已经确定是要开演唱会了，而且已经在自己的社交账号上宣布将要举办演唱会，显然是在打脸。

吴睿轩31日晚间在社交平台发文，宣告将在9月2号举办免费演唱会，他透露自己想在回美国之前，感谢始终支持他的人，疑似怕“失言风波”模糊焦点，他也在社交平台表示：“相信我们热爱音乐的心远远胜过各种话题。”疑似间接回应了外界的疑虑。

此前吴宗宪在台北小巨蛋开设演唱会，更是将绝佳的机会给了吴睿轩来表演自己的音乐才情。儿子也不负众望，演唱了三首个人创作的歌曲，现场的观众的反应也非常热烈。就在吴睿轩出道初，按理说应该万事小心。没想到8月20日父子两个原本要同台录影，没想到前一晚吴睿轩竟然在ins上放话：女友生病要是没好起来，我就做炸弹，炸台北市政府，全民赔罪。狗血事件持续升级，吴睿轩正式自行宣布复出，正在筹备个人工作室，未来会以个人身份重回演艺圈，并表示：爸爸对我的惩罚是要我离开他的公司，但我会继续完成我的梦想，以后自己承担。

有网友挖出吴宗宪在4年前，带张魁的儿子张峰奇上《台湾好歌声》节目时，曾经开玩笑说过 “艺能界大哥的小孩每个都是废物” 这句话，如今对照起来似乎格外讽刺。8月20日的记者发布会上，吴宗宪独自上台， 一反往常的搞笑，也不护短全程表情沉痛，他 恨铁不成钢的说：“演艺圈缺不了你这种咖，我们艺能界不需要你这样的人，最不能够原谅的动作就是愚蠢。”之后，吴宗宪的儿子也公开道歉，说自己开了不应该开的玩笑。以后会更加注意自己的言行举止。也对自己的话做了一番解释，说自己炸政府的言论是昔日与军中同胞的一个玩笑梗。没想到在自己私人账号上发的文，会被有心人截图，现在已经意识到自己犯的错有多愚蠢了。看来在家已经被轮番教育了。

但是现在已经复出了，明确的动向就是9月2日吴宗宪儿子即将会开演唱会。