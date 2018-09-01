秦岚方回应恋情是怎么回事 秦岚方回应恋情说了什么

秦岚凭借《延禧攻略》再度翻红，近日，网曝秦岚和王冠逸在一起了，随后秦岚回应恋情登上热搜，那么秦岚方回应恋情说了什么？一起来看看！

秦岚凭借《延禧攻略》再度翻红之后，最近的人气和热度可以说是很高了，她还被曝和王冠逸在一起了。今日，秦岚回应了恋情，一起来看看!

秦岚方回应恋情是怎么回事此前，网曝秦岚和王冠逸疑似在一起。今日，秦岚回应了此事称和王冠逸只是同事。

近日，有传闻称剧中扮演富察皇后的秦岚热恋比她小7岁、扮演海兰察的王冠逸。不过，剧迷们先不用担心“明玉怎么办”，新浪娱乐求证了秦岚方，对方回应此传闻为“不实内容”，称俩人是“同事关系”。

据悉，两人在《延禧攻略》中分别饰演富察皇后和海兰察，对于所谓的“亲密照”，均来自网络已公开上线的影视剧、综艺、杂志大片等。

此前，王冠逸也曾澄清，一直把秦岚当成姐姐和贵人，心中有的只是满满的感谢。据悉，秦岚当初因朋友介绍而签下王冠逸，并将之带到大陆发展。

秦岚方为什么回应恋情说了什么

秦岚凭借《延禧攻略》再度翻红，今年37岁的她感情生活也备受关注，自从和导演陆川分手之后就一直没有传出恋爱消息。此前，秦岚和王冠逸被曝谈起了相差7岁的姐弟恋。

王冠逸除了在剧中的表演风趣幽默，深的大家的喜爱，在现实生活中更是长相白净帅气，身材非常的好，很有小鲜肉的气质。

因为之前一直在新马地区发展，也是近两年才转战大陆拍剧，之前还和张翰一起合作拍过《海洋之城》，所以才给大家有了初步的印象。

不过他经常和秦岚走的非常近，在很多场合和节目中都能看到两人同台登场，而且两人表现亲密，像极了一对在恋爱的小情侣。不过目前已经否认啦，还是希望秦岚早日找到那个对的人!

王冠逸个人资料：

王冠逸(Lawrence Wong)，1988年8月5日出生于马来西亚柔佛州新山市，华语影视男演员、流行乐歌手、主持人，毕业于皇家墨尔本理工大学。

2009年，出演个人首部电影《向日葵的约定》，从而正式进入演艺圈。2011年，主持马来西亚时尚节目《时代达人》。2013年，出演喜剧电影《聚宝盆续集》，并凭借该片入围了金视奖最佳男配角奖;同年，推出首张个人EP专辑《浅浅》。2014年，主演情色电影《无限春光27》。2016年，主演年代剧《万水千山总是情》。2017年，推出第2张个人EP专辑《王冠逸 Lawrence》;同年，在清宫剧《延禧攻略》中饰海兰察。2018年，主演都市情感剧《海洋之城》。